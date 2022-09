Rozmáčkněte brambory kladivem a uvidíte, co se stane. Už je nebudete dělat jinak

Máte rádi brambory? Jsou výborné v hlavní či vedlejší roli našeho jídelníčku. A my vám teď ukážeme, jak si je obzvlášť vychutnáte.

Kdo má doma brambory, ten si žije! Tahle potravina je (stejně jako třeba vajíčka) neuvěřitelně variabilní a dá se z ní udělat spousta jídel. Pečené brambory, zapékané brambory, bramboráky, bramborová kaše, tisíce příloh (od hranolek, kroket až po šťouchané či americké variace), škubánky nebo třeba obyčejná bramboračka, která nasytí a zahřeje. Není proto divu, že průměrný Čech sní ročně až 65 kilogramů těchto hlíz. A popravdě, je to jen dobře...

Brambory levné a výživné

Velkou část brambor tvoří voda. Čtvrtinu pak zaujímá škrob, vitaminy a minerály. Těch mají brambory požehnaně, kromě bromu, draslíku, fosforu a hořčíku, obsahují i zinek, železo, měď či vápník. Není divu, že jsou považovány za přírodní lék na utužení svalstva, kloubů, kostí, na podporu krvetvorby a zlepšení metabolismu. Díky velkému podílu draslíku pomáhají i cévám a srdci. Milovníci brambor mají i další výhody, třeba krásnou pleť a nehty. Závidíte? Staňte se jedním z nich. Vyzkoušejte třeba recept na tuhle bramborovou mňamku a uvidíte, že nebudete litovat.

Brambory vařte zásadně ve slupce. Zachovají si tak násobně více zdraví prospěšných látek. Zdroj: Shutterstock

Bramborové „mačkance“

Budete potřebovat 1 kg brambor, vodu na zalití, 4 vejce, 3 stroužky česneku, mořskou sůl, černý pepř, parmezán a svazek jarní cibulky, 2 salátové okurky, 3 lžíce majonézy, steak z tuňáka (podle počtu osob) a olivový olej

Omyjte brambory, ale nekrájejte je, ani neloupejte! Hezky vcelku je nasypte do kastrolu a zalijte vodou a vařte 15 minut. Do rendlíku dejte 4 vejce, zalijte je vodou a vařte také 15 minut. Hotové brambory i vejce odstavte stranou. Rendlík s vejci slijte. Pak ho znovu naplňte studenou vodou a přidejte do ní několik kostek ledu. Pekáč vyložte pečicím papírem a položte na něj uvařené brambory. Jednu po druhé „naťukněte“ kladivem tak, aby se částečně rozpadala. Pokud nemáte kladivo, můžete místo něj použít mačkadlo na brambory.

Brambory naťukněte kladivem tak, aby se trochu rozpadly. Pak je okořeňte a dejte péct. Zdroj: Profimedia

Oloupejte a rozdrťte tři stroužky česneku. Zalijte je olivovým olejem a naneste mašlovačkou na povrch brambor. Poté jednotlivé bramborové „mačkance“ posolte, opepřete a pečte na 230 °C zhruba 15 minut. Po uplynutí čtvrthodiny brambory vytáhněte z trouby. Obraťte je vidličkou, pomažte česnekovou směsí, osole, opepřete a znovu je dejte na 15 minut péct.

Mezitím nastrouhejte parmezán. A každý upečený kousek hlízy ozdobte tímhle sýrem a dejte znovu na tři minuty zapéct. V době, kdy se brambory pečou, nakrájejte nadrobno jarní cibulku. Vložte ji do mísy a promíchejte společně s nasekanými vejci, okurkou a majonézou. Výsledný salát opepřete, promíchejte a dejte stranou.

Salát s jarní cibulkou, vejcem, okurkou a majonézou dodá pokrmu svěží chuť. Zdroj: Profimedia

A teď zlatý hřeb! Přichystejte si steak z tuňáka. Potřete ho olivovým olejem, osolte a osmažte na pánvi z obou stran. Rybu servírujte s pečenými bramborovými „mačkanci“ a salátem.

Zdroje: www.chovatelka.cz