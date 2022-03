Tyto triky šéfkuchaře vám usnadní strouhání sýru

Strouhání sýru není v kuchyni moc oblíbenou činností, nadělá se při tom nepořádek a sýr máte nakonec skoro všude. Existuje ale fígl, který vám strouhání sýru vcelku příjemně usnadní.

Sýr jisto jistě patří do naší kuchyně a to právem. Vybírat si lze z nesmírného množství druhů a chutí. Ale do akce strouhání se nám většinou moc nechce. Bohužel to některé recepty vyžadují a nám nic jiného nezbude, než vzít do ruky struhadlo a pustit se do díla.

Polotvrdé sýry jsou u nás velice oblíbené! Zdroj: shutterstock.com

Historie sýru

Traduje se mnoho mýtů o vzniku sýru! První zmínka o sýru je pravděpodobně již z období Sumeru (4000 – 2000 př. n. l.). V roce 2018 byly ale nalezeny na pobřeží Chorvatska kusy keramiky, které po analýze obsahovaly zbytky tuků. Stáří keramiky se odhaduje na 7200, což je ještě dříve, než se do této doby předpokládalo.

Druhy sýru dle tvrdosti

Čerstvé – spadá sem například ricotta, což je měkký sýr s jemnou chutí.

– spadá sem například ricotta, což je měkký sýr s jemnou chutí. Měkké - třeba mozarella, která má původ v Kampánii, kde byla vyráběna z buvolího mléka, nyní se preferuje spíše méně tučné kravské mléko.

- třeba mozarella, která má původ v Kampánii, kde byla vyráběna z buvolího mléka, nyní se preferuje spíše méně tučné kravské mléko. Plísňové – ty jsou dále děleny podle toho, kde se plíseň nachází. Buď na povrchu, což je známý camembert nebo s plísní uvnitř, což je například niva.

– ty jsou dále děleny podle toho, kde se plíseň nachází. Buď na povrchu, což je známý camembert nebo s plísní uvnitř, což je například niva. Tavené – sýr, který prošel tepelnou úpravou a byla do něj přidána tavící sůl.

– sýr, který prošel tepelnou úpravou a byla do něj přidána tavící sůl. Polotvrdé – u nás velice oblíbené, jedná se o eidam, cheddar, ementál, goudu apod.

– u nás velice oblíbené, jedná se o eidam, cheddar, ementál, goudu apod. Tvrdé a zrající – parmazán, asi nejznámější italský sýr nezaměnitelné chuti.

České sýry

Nezdá se to, ale je dost sýrů, které byly vyrobeny u nás v ČR. Jistě se vám ihned vybaví olomoucký tvarůžek, ano, ten do této skupiny také spadá. V této kategorii dále narazíte na jadel, což je pletený pařený sýr, který je nakládán do slaného nálevu. Dalším v pořadí je balkánský sýr, napodobenina řecké fety, jen jsme si sýr trochu upravili podle sebe. Zrající sýr niva je považován za český roquefort. A blaťácké zlato? Lahodný nažloutlý poloměkký sýr je napodobeninou italského sýru Bel Paese.

Sýrů existuje pěkná řádka, vyberte si ten svůj nej. Zdroj: Valentyn Volkov / Shutterstock.com

Jak snadno nastrouhat sýr

Ještě jste sýr ani nevzali do ruky a už jste předem otrávení z toho, jak se bude na struhadlo lepit a strouhání vám od ruky rozhodně nepůjde. Ale vše může vyřešit jediná ingredience, kterou máte nejspíš všichni doma. Jedná se o olej. Je jedno, zda použijete olivový nebo slunečnicový. Jím jednoduše potřete hroty struhadla a hned se vám bude strouhat jedna báseň.

Druhou možností je sýr zmrazit a poté nastrouhat, ale vzhledem k tomu, že zmrazení naruší jeho strukturu i chuť, záleží na vás, zda tento způsob chcete využít nebo ne.

Pokud si nechcete při strouhání moc „nadělat“, zkuste struhadlo položit. Bude se vám lépe strouhat a sýr poté vysypete snadno do misky.

