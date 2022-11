Strouhaný jablečný koláč s pudinkem a skořicí: Hotový bleskem a fantastický

Máte přebytek jablek ze zahrádky a nevíte, co s nimi? Tady je tip na skvělou mňamku ke kafíčku, která vám spraví náladu.

Když už koláč, tak pěkně vláčný! Žádný „dusník“, který je tak suchý, že si ho musíte máčet v kávě, aby nedrhnul v krku. Dobrou volbou jsou jablečné koláče, které jsou šťavnaté, chuťově bohaté, a navíc vám dají i vitamíny a nějakou tu vlákninu.

Není divu, že jsou oblíbené po celém světě a každý národ má svou vlastní jablečnou specialitu. Některé recepty na jablečné lahůdky se staly tak notoricky známé, že překročily hranice svých zemí a staly se světovou jablečnou celebritou.

Americký apple pie není až tak americký

Amerika je hrdá na svůj apple pie, který je z pohledu českého strávníka jen „lepší buchtou“ přikrytou mřížkou nebo plátem těsta. Američané ho ale servírují se zmrzlinou a patří mezi světově známé lahůdky.

Zajímavější a asi i zdravější verzi tohoto kultovního moučníku však popsal už středověký britský básník Geoffrey Chaucer, který do náplně přidával kromě jablek i fíky, hrušky a rozinky. V té době cukr nebyl totiž samozřejmostí, proto ho nahrazovalo výhradně ovoce.

Americký apple pie se servíruje se zmrzlinou. Zdroj: Profimedia

Tarte tatin omylem z Francie

Další celebritou mezi jablečnými koláči je francouzský Tarte tatin, jehož historie se datuje do 19. století. Říká se, že za jeho vznikem stály dvě sestry - Stéphanie a Caroline Tatinovy, které kdysi provozovaly malý hotýlek u Paříže.

Legenda praví, že Stéphanie se chystala péct tradiční dezert a zapomněla jablka s máslem na plotně. Taková škoda! Jablka vyhodit by byl hřích, proto je amatérská pekařka překryla těstem a dala zapéct do trouby. Výsledkem byl „obrácený koláč“, který ale vůbec nebyl špatný. Ba naopak, chutnal geniálně. Od té doby je Tarte tatin jedním z nejoblíbenějších koláčů ve Francii.

Tarte tatin se peče s jablky, ale i s hruškami či meruňkami. Zdroj: Profimedia

Není nad český strouhaný koláč

V Čechách jablka také milujeme. A kromě klasického jablečného štrúdlu frčí i další jablečné buchty. Jednou z oblíbených variant je i strouhaný jablečný koláč s jablky a skořicí. Znáte ho také? Pokud ne, tak ho určitě vyzkoušejte. Stojí za to! Jak na to?

Na postup se můžete podívat ve videu:

V míse smíchejte 470 g prosáté hladké mouky s ½ lžičkou soli, 2 lžičkami prášku do pečiva, 90 g moučkového cukru a 30 g vanilkového cukru. Pomalu přimíchejte 1 celé vejce a 1 žloutek a 270 g změklého másla. Hotové těsto rozdělte na dva díly, přičemž jeden z nich by měl být výrazně větší. Oba kusy těsta dejte do mísy, přikryjte mikroténovým sáčkem a dejte do lednice.

Mezitím si postrouhejte 1300 g jablek. Jablečnou směs dejte do kastrolu, zasypte 5 lžícemi cukru a ½ lžičkou skořice. Nakonec ji ještě zalijte 100 ml vody a vařte cca 5 minut. Poté směs sceďte a nechte vychladnout.

V jiné míse vyšlehejte 4 vejce se 110 g krystalového cukru a 1 lžičkou vanilkové pasty (nebo vanilkového cukru). Do vaječné hmotu přidejte 70 g kukuřičného škrobu a 200 ml mléka. V jiném hrnci ohřejte 670 ml mléka a smíchejte ho s vaječnou směsí tak, aby vznikl pudink. Nakonec do něj vmíchejte 110 g másla, dokud se úplně nerozmělní.

Strouhaný koláč má specifickou lahodou chuť. Zdroj: Profimedia

Nastrouhejte a šup s tím na pekáč!

Připravte si pekáč, který vymastěte a vysypte moukou. Na dno nastrouhejte větší díl těsta a rozprostřete. Na ni pak navrstvěte jablečnou hmotu, pudinkovou směs a nakonec koláč zasypte opět strouhaným těstem. Koláč pečte na 180 °C zhruba 45 minut. Jakmile je hotový, nechte ho vychladnout na pokojovou teplotu a na chvíli ho strčte vychladit do lednice. A pak už můžete hodovat. Jablek, ale ani jablečných moučníků není zkrátka nikdy dost.

Zdroje: www.apetitonline.cz, www.youtube.com