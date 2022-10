Strouhaný jogurtový koláč: Hotový bleskem a chutná božsky

Různé bábovky, buchty a dorty jsou sice lahodné, pokud je ale pečete příliš často, nejen vám, ale i celé rodině poněkud zevšední. Dochází-li vám inspirace a nevíte, čím byste mohli příště své nejbližší zaujmout, zkuste je překvapit lahodným strouhaným jogurtovým koláčem. Vypadá skvěle a chutná ještě lépe.

Strouhané koláče nejsou žádnou novinkou. Koneckonců, často je připravovaly už naše babičky. Jenže je s nimi pochopitelně o něco více práce, než například s litými buchtami, a tak se dnes do jejich pečení pouští jen málokdo. Jako by snad mnozí zapomněli na to, jak skvělé strouhané koláče jsou. Připomeňte si jejich kouzlo a připravte si strouhaný koláč s nadýchanou jogurtovou náplní. Z plechu zaručeně zmizí jen pár minut po upečení.

Strouhaný koláč je možné připravit s různými náplněmi. Zdroj: Shutterstock

Strouhaný koláč na tisíc způsobů

Na strouhaných koláčích vlastně není žádná věda. V podstatě jde jen o těsto podobné tomu lineckému, které se rozdělí na dvě části. Jedna se pak rozválí a vytvoří spodní vrstvu koláče, druhá čast těsta se dá krátce vychladit a nastrouhá se na libovolnou náplň. Nejčastěji se strouhaný koláč připravuje s tvarohem, povidly, čerstvým ovocem anebo třeba mákem. Poněkud netradiční je pak náplň jogurtová. Kdo ji ještě nezkusil, udělal velkou chybu. Je totiž neuvěřitelně nadýchaná, lehká a chutná božsky.

Těsto na strouhaný koláč

Příprava těsta na strouhaný koláč je nesmírně jednoduchá. V první řadě si dejte do větší mísy 190 gramů změklého másla, 100 gramů krupicového cukru a 10 gramů vanilkového cukru. Přidejte také špetku soli a všechno společně vyšlehejte. Následně si vedle rozklepněte 4 vejce a oddělte bílky od žloutků. Bílky dejte prozatím stranou a žloutky jeden po druhém přidávejte do másla s cukrem a průběžně zašlehávejte. Do másla s cukrem a žloutky nastrouhejte kůru z jednoho citronu, přidejte 300 gramů hladké mouky a 5 gramů prášku do pečiva. Všechno dohromady propracujte nejdříve vařečkou a následně rukou v hladké tuhé těsto.

Těsto dejte na 30 minut vychladit do ledničky. Po třiceti minutách těsto vyndejte a rozdělte jej na dvě stejné části. Jednu část zabalte do potravinové fólie a vložte zpět do chladničky. Druhou část rozdělte na tři stejné díly, každý z nich obalte fólií a dejte je na 30 minut do mrazáku. Díky tomu, že budou části menší, rychleji zatuhnou a další práce s nimi bude podstatně snazší.

Strouhaný koláč se zdá na přípravu náročný, je to ale přesně naopak. Zdroj: Shutterstock

Jogurtová náplň do strouhaného koláče

Zatímco se těsto chladí, je nejvyšší čas připravit si náplň. 4 bílky vyšlehejte společně se 150 gramy cukru do sladkého tuhého sněhu. Do jiné mísy dejte 540 gramů bílého jogurtu, 400 gramů zakysané smetany, 10 gramů vanilkového cukru a 30 gramů hladké mouky. Všechno společně promíchejte, aby vznikla tužší směs. Do ní následně velmi opatrně vmíchejte připravený sladký sníh.

Teď přijde finální část, během které na sebe budete jednotlivé komponenty vrstvit. V první řadě si vezměte větší díl těsta a rozválejte jej tak, aby pokrýval celé dno připraveného a pečicím papírem vystlaného plechu na pečení. Na plechu na něj pak rozetřete jogurtovou náplň a na ni nastrouhejte tři z mrazáku vychlazené díly těsta. Strouhaný koláč vložte do trouby vyhřáté na 180 stupňů na 30 minut. Hotový koláč nechte vychladnout a zasypte jej moučkovým cukrem.