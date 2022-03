Rychlý strouhaný koláč na plech pro šetřílky: Vláčný a nadýchaný jako obláček.

Potřebujete rychle pohostit nečekanou návštěvu? Vyzkoušejte báječný strouhaný koláč. Je snadný, rychle hotový a mimořádně lahodný, takže u hostů sklidíte velkou pochvalu.

Výhodou tohoto krásně vláčného koláče je jeho rychlost v přípravě, kterou si můžete ještě zjednodušit tím, že na pečení místo pracného vymazávání a vysypávání plechu použijete pečicí papír. Jedno balení se vždy vyplatí mít doma, protože je to praktický pomocník nejen na pečení.

Na sýr i oblečení

Pečicí papír můžete využít i jako obalový materiál na kousek sýra. Díky němu zůstane sýr v lednici svěží. Z pečicího papíru vyrobíte jednorázový trychtýř, když ten plastový právě nemáte při ruce. Stačí ho složit do požadovaného tvaru. Chybí vám poklop v mikrovlnné troubě? Bez obav přiklopte ohřívaný pokrm kusem pečicího papíru. Ochrání nejen potraviny, ale i oblečení. Oděv, který je vám cenný, do něj zabalte a vložte do skříně či prádelníku. Ochrání jak barvu, tak i materiál.

Pečicí papír poslouží jako trychtýř Zdroj: Profimedia

Rychlý strouhaný koláč na plech

Suroviny:

Na těsto:

400 g hladké mouky

200 g tuku

3 lžíce kakaa

4 lžíce mléka

1 sáček kypřicího prášek do pečiva

1 žloutek

Na krém:

3 měkké tvarohy

3 žloutky

300 g moučkového cukru

300 ml dl mléka

4 bílky

1 lžíce vanilkového pudinkového prášku

Postup:

Suroviny na těsto pečlivě promíchejte v míse a vytvořte hladké a jemné těsto. Nechte ho asi 30 minut v lednici.

Mezitím rozšlehejte tvaroh, žloutky, cukr a mléko v jemný krém a poté do něj vmíchejte ušlehaný pevný sníh z bílků a pudinkový prášek. Dobře promíchejte, aby se všechny suroviny spojily.

Těsto vyjměte z lednice. Polovinu těsta nastrouhejte nahrubo na plech vyložený pečicím papírem. Poté rovnoměrně rozetřete tvarohový krém. Navrch nastrouhejte zbylé těsto.

Vložte do trouby vyhřáté na 180 °C a pečte asi 45 minut.

Zdroje:TopRecepty.cz, HomeInCube