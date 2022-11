Štrúdl bez tuku, vajec a cukru. Úplně jednoduché těsto a výsledek fantastický

Štrúdl je mňamka. A kupodivu se dá připravit i zdravější verze, než jste zvyklí. Tak schválně, přesvědčte se sami!

Když se řekne štrúdl, všichni si myslí, že jde o rakouský národní dezert. Ale ouha! Ono je to jinak! Štrúdl má totiž původ kapánek jinde.

Začneme u těsta. Předchůdce taženého těsta, které se používá na štrúdl, je těsto „filo“, které pochází z Řecka. Aby to nebylo tak jednoduché, tak Řekové ho odkoukali od Turků. Proto není divu, že základ štrúdlu je hodně podobný těstu na tureckou baklavu.

Těsto musí být tenoučké jako papír. Zdroj: Profimedia

Ovocná náplň je uherský vynález

Původní těsto „filo“ se hnětlo z mouky, vody a oleje. Jakmile bylo zpracované, nechalo se odpočinout a poté se vyválelo na placku tenoučkou jako papír. Turci do něj balili oříšky a med. My ale máme raději jablíčka. A teď klíčová otázka: Kdopak vymyslel kombinaci řeckého či tureckého těsta a ovoce? Vypadá to na Maďary. Ti se od Turků naučili zpracovávat tenoučké těsto a odvážně ho propojili se šťavnatými jablky či dalšími náplněmi. A protože bylo Maďarsko součástí někdejšího Rakouska-Uherska, dostal se štrúdl i do Vídně.

Štrúdl dobyl Vídeň

V hlavním městě Rakousko-Uherského císařství způsobil štrúdl doslova davové šílenství. A stal se – hned po Sachr dortu – nejoblíbenějším moučníkem. Jak to tak bývá, dobré věci se neutají. A tak i věhlas štrúdlu překročil hranice států i císařství. Dnes ho můžete ochutnat v různých částech Evropy. Podoba štrúdlu se liší zpracováním těsta, ale i náplněmi. Například Slovinci mají oblíbený moučník gibarenica, který se skládá hned z několika vrstev taženého těsta.

V každé zemi je štrúdl jiný. Liší se například náplněmi. Zdroj: Profimedia

Tenké těsto bez výčitek

Tažené těsto působí neškodně. Je tenké jako papír a vnitřek štrúdlu tvoří většinou náplň – tvaroh, mák, švestky, jablka, ořechy atd. Ale pozor, zdání klame! Štúdl patří mezi kalorické bomby.

Pokud ho chcete mlsat bez výčitek, máme pro vás zdravější variantu bez tuku a cukru. Než se dáte do pečení, skočte si do prodejny zdravé výživy pro pár surovin jako jsou karob, ovocná pracharanda (přírodní sladidlo ze sušeného ovoce) a psillium. Zbytek přísad už budete mít určitě doma. Recept, který bude následovat, je netradiční, nicméně potěší nejen vaše chuťové pohárky, ale i tělo. Spousta surovin, které v tomto štrúdlu použijete, vám zlepší krevní oběh, metabolismus a sníží i hladinu cholesterolu v krvi.

Odlehčený jablečný štrúdl

Jak si připravit zdravou variantu štrúdlu, se podívejte ve videu:

Připravte si 350 g pšeničné mouky (můžete použít i špaldovou celozrnnou mouku), ½ netučného tvarohu, špetku soli, jablka, karob, ovocnou pracharandu, skořici, 220 ml vařící vody a trochu psyllia (semínka jitrocele indického, které koupíte v lékárně či prodejnách se zdravou výživou).

A teď se můžeme pustit do „pečení“. Do mísy dejte mouku, ½ tvarohu, špetku soli a horkou vodu. Ze všech surovin vypracujte těsto. Zabalte ho do folie a nechte v lednici 2 hodiny odpočívat. Výsledné těsto rozdělte na tři díly a z každého z nich vyválejte placku. Takto připravený základ štrúdlu posypte pracharandou, která supluje sladilo a zároveň i strouhanku. Na ni pak nastrouhejte 4 jablka. Nakonec vše posypte skořicí, karobem a psylliem. Štrúdl zaviňte, propíchejte vidličkou a dejte péct do trouby. Pečte ho na 200 °C zhruba 20 minut. Máte hotovo? Zdravý moučník posypte karobem a hned otestujte. Je k nakousnutí!

Zdravý štrúdl zlepší metabolismus. Zdroj: Profimedia

Zdroje: www.plzen.rozhlas.cz, www.youtube.com