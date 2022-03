Zkuste vychytávku s perníkem: Jablečný štrúdl se nerozmáčí a bude lahodnější

Dát si po nedělním obědě s rodinkou ke kávě domácí čerstvě pečený křupavý štrúdl je skvělá představa. Někdy jsou však jablka plná šťávy a těsto po upečení bývá bahnité a mazlavé. Aby k tomu nedošlo, připravte si na pečení i perník.

Země původu štrúdlu je nejistá

Mnozí se domnívají, že jablečný závin je český moučník, který si přivlastnili Rakušané. Jejich názor totiž je, že moučník pochází z Rakousko-Uherska. Dokládají to historicky prvním psaným receptem na štrúdl, který je datován do roku 1697. Je tu však ještě další fakt. Stačí si vzpomenout na válečné výpravy osmanských Turků, kteří si s sebou vozili i vlastní kuchaře. A právě na jejich stole se často objevovala sladkost z listového těsta, zvaná baklava. Závin se postupně dostal i mezi obyvatele dobytých území, až doputoval i do tehdejšího Rakousko-Uherska. A právě zde došlo k nápadu použít do náplně snadno dostupná jablka. Doplnila je skořice a rozinky a první štrúdl byl na světě.

Další variantou je jablka nestrouhat, ale nakrájet například na osminky nebo úhledné plátky.

Vsaďte na zkušenost s těstem

Základ na štrúdl tradičně tvoří listové těsto, ale někdo používá i těsto kynuté nebo tažené. Receptů na štrúdl je přehršel a každý má něco do sebe, záleží však vždy na kvalitě použitých surovin a vyváženém těstu. Možná nějaký super recept po babičce máte doma zrovna vy! Důležité je, aby se vám se zvoleným těstem dobře pracovalo. Bude se vám pohodlně válet, zvládnete ho správně naplnit a při balení se vám nepotrhá.

Štrúdl má mít křupavou krustu

Je nesmírně důležité, jaký recept na těsto jste si vybrali. Proto vsaďte vždy na ten ověřený. Zároveň velmi záleží na náplni. Čím více šťávy je v náplni, tím méně vody by mělo být v těstu. Pravidlo platí i v opačném případě. Když se o nadbytečnou tekutinu v náplni nepostaráte, při pečení buď vyteče, nebo se po upečení vsaje do těsta. V případě, že máte k dispozici šťavnatá jablka, posypte je vrstvou opražené strouhanky nebo strohaného perníku. Další variantou je jablka nestrouhat, ale nakrájet je například na osminky nebo úhledné plátky.

Listové těsto vyžaduje stálý chlad

Důvod je jasný, jediným kypřidlem v listovém těstě je totiž máslo. V počátku pečení se tvoří vrstvy těsta, které má na svědomí máslo, protože je díky zvyšující se teplotě nadzvedává. Aby máslo zůstalo oddělené od těsta a plnilo svůj úkol, musí být v chladném stavu. V opačném případě by v troubě nenabylo objem. Jen chlaďte listové těsto pozvolna, kdyby bylo moc tuhé, začalo by vám jednotlivé vrstvy trhat.

Je libo balený a překládaný?

K výrobě štrúdlu můžete použít desítky různých těst. Někdo má rád tažené, listové či plundrové, a jiný zas kynuté, křehké, pivní nebo dokonce linecké. Výběr je vždy na vás. Pamatujte, že tence vyválené těsto, budete moci vícekrát zabalit. Silná těsta se doporučují spíše přeložit, aby se dostatečně propekla. Rolovaný štrúdl má rovnoměrně rozprostřenou náplň po celé ploše těsta a překládaný ji má na středu a těsto je přes ni překládané.

Silná těsta se doporučují spíše přeložit, aby se dostatečně propekla.

Máte raději světlý štrúdl nebo ten lehce připečený?

Jestli jste vyznavači závinu, který příliš nezhnědne, přikryjte ho chvíli po zapečení a lehkém zabarvení pečicím papírem, anebo alobalem. Pro ty, kdo mají raději tmavší kůrku, se vyplatí pomazat těsto rozšlehaným vajíčkem nebo máslem.

