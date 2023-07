Fantastický štrúdl z letních jablek: Rychlé domácí těsto a chuť náplně jedinečná

Letní jablka jsou šťavnatá a lehce nakyslá. A právě z těchto plodů se dá připravit vynikající štrúdl. Navíc vám poradíme, jak na úplně jednoduché domácí těsto. Tady je recept.

Máte na zahradě pár ovocných stromů s letními jablky? Pak se sklizní moc neotálejte. Jakmile se v červenci či srpnu koruny stromů obtěžkají kulatými plody, na nic nečekejte a běžte sklízet. Jinak hrozí, že vaše úroda padne do spárů zvědavých vos a sršňů a to už se jablkového koláče jen tak nedočkáte. Nevýhodu letních jablek je jejich krátká životnost. Stačí je nechat ladem pár dní a už ztratí svou typickou křehkost a začnou moučnatět. Proto po rychlé sklizni by měla následovat i poměrně rychlá spotřeba.

Připravte si podle videa štrúdl z domácího těsta:

Osvěžující ovoce při hubnutí

Naštěstí letní jablka jsou dobrá jen tak. Můžete je chroupat u televize nebo si je dopřát jako zdravou svačinku. Podle výživových terapeutů obsahují tyhle plody 85 % vody, 25,5 g sacharidů (z toho je 18,2 g cukrů) a jedno jablko v energetické tabulce přijde jen na 455 kJ. Ale to není to hlavní!

Letňáky, jak se přezdívá letním jablkům, obsahují 2,3 g vlákniny na 100 g. To je dobrá zpráva pro všechny dietáře, kteří potřebují „zaplácnout žaludek“, vyčistit střeva a zároveň trochu odvodnit organismus. Pokud i vy chcete čerpat tuhle výhodu, nezapomeňte na jednu podstatnou věc – jablka chroupejte neoloupaná! Tedy se slupkou. V tomhle „kabátku“ je totiž nejvíce kýžené vlákniny, tak ji zbytečně neházejte do koše!

Letní jablka jsou šťavnatá a v koláčích vyniknou. Zdroj: Profimedia

Těsto na štrúdl

Letní jablka jsou pro svou křehkost, šťavnatost a chuť doporučovány k výrobě domácích přesnídávek, moštu, kompotů, jablečného octa, kompotů, dortů a povidel. Můžete z nich ale připravit i poměrně zdravý štrúdl, který vás nasytí a zároveň dodá vašemu tělo trochu živin a vitaminů. Jak na to?

V míse smíchejte 3 hrnky jemně mleté celozrnné špaldové mouky, ¾ hrnku oleje, špetku soli a ¾ hrnku vody. Máte pocit, že se těsto trochu drobí? Přidejte do něj více vody, v opačném případě zase použijte mouku. Hotový základ na štrúdl nechte odpočinout v lednici.

Štrúdl potěší všechny smysly. Zdroj: Profimedia

Lahodná náplň plná vitaminů

Mezitím zapracujte na náplni. Zhruba ¾ hrnku rozinek propláchněte a spařte horkou vodou. Omyjte čtyři letní jablka (pokud jsou menší, můžete i víc). Zbavte je jádřinců, stopky a „bubáka“, ale zbytečně je neloupejte. Jablka nakrájejte na plátky a smíchejte s 1 lžící skořice, ¾ hrnku vlašských (nebo jiných) ořechů a propláchnutými rozinkami.

Odpočinuté těsto rozdělte napůl. První část vyválejte na placku. Omotejte ho kolem válečku a přeneste na plech vystlaný pečicím papírem. Tam ho rozmotejte a naplňte jablečnou hmotou. Nakonec štrúdl klasicky smotejte a kraje upevněte tak, aby náplň nevytekla.

Stejným způsobem udělejte i druhou šišku štrúdlu. Dejte do předem vyhřáté trouby a pečte na 180 °C asi 25 minut. Jakmile vám jablečný štrúdl provoní kuchyň, uvidíte, že první zájemci o ochutnání se slétnou jako vosy na letní jablka.

