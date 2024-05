Blíží se konec měsíce a vašeho peněženka je čím dál tím lehčí? Nezoufejte! Máme tu pro vás skvělý tip na rychlou, levnou, a přitom lahodnou pochoutku, která potěší nejen vaše chuťové buňky, ale i váš rozpočet. Připravit si totiž můžete oblíbené langoše, jejichž hlavní přísadou jsou staré housky.

Langoše jsou oblíbenou a velmi rychlou pochoutkou na veřejných akcích a trzích a pocházejí z Maďarska. Moderní recepty pracují s kynutým těstem, ovšem původně se langoše připravovaly z těsta chlebového.

Nicméně, my tu pro vás máme alternativní způsob k tradičním langošům, díky němuž si můžete udělat ty pravé studentské! Není na nich nic těžkého a všichni si zaručeně pochutnají.

Připravit si můžete rovněž pravé langoše podle jednoduchého video receptu na YouTube, na kanálu Toprecepty:

Místo těsta pouhé housky

Máte hlad a potřebujete rychle připravit večeři? Pusťte se do studentských langošů, které budete mít do 5 minut hotové! Nemusíte se bát jakékoliv práce s těstem, jelikož ho skvěle nahradí starší housky. Ty stačí podélně rozříznout a obě půlky pak namočit v rozšlehaném vajíčku se špetkou soli.

Už jste ochutnali langoše, na které nepotřebujete těsto, nýbrž housky?

Rychlé smažení langošů

Jakmile budete mít housky připravené, nalijte do hlubší pánve tolik oleje, aby se langoše nedotýkaly dna, a dejte ho rozpálit. Ideálně rozehřátý olej pak poznáte tak, že po vhození kousku housky do pánve začne syčet. V té chvíli opatrně vložte i celé housky, které smažte z obou stran dozlatova. Dejte si pozor, abyste langoše nespálili, jelikož samotné smažení trvá zhruba kolem 2 minut.

S přebytečným tukem pryč

Rychlé smažení není jen o časové úspoře, ale hlavně o minimálním nasátí tuku do langošů. Pokud byste housky smažili při nižší teplotě, museli byste je v oleji nechat déle, a tím by byly i více nasáklé. Po vyndání z pánve je důležité dát langoše také na ubrousky, aby se olej z povrchu do nich vsákl. Jedině tak budete mít dokonale křupavé langoše, aniž by z nich kapal tuk.

Kromě tradičního ochucení langoše můžete zkusit i další varianty jako je zakysaná smetana, rukola a rajče.

Česnek na langoších nesmí chybět

Usmažené studentské langoše můžete podávat na různé způsoby. Mezi nejoblíbenější se však řadí kombinace kečupu, česneku a strouhaného sýra. Housky můžete buď očesnekovat jako topinky, nebo si v hrníčku smíchejte prolisovaný česnek s trochou vodou. Pomocí mašlovačky pak česnekovou směsí potřete langoše, namažte kečup a na závěr vše posypte sýrem.

Rozdílné chutě maďarské pizzy

Možná už jste někdy slyšeli, že se langošům přezdívá maďarská pizza. Je to právě z toho důvodu, že si na ně můžete dát všechno možné dle vaší chuti. Kromě slaného pokrmu z nich lze udělat i sladký, a to za pomoci marmelády.

Hotové langoše ovšem podávejte nejlépe ihned, dokud jsou krásně teplé a křupavé, aby si na nich mohl každý pochutnat v jejich nejlepší podobě.

