Dali byste si něco smaženého, ale na řízky nemáte maso? Nevadí. Studentský řízek či jednohubky v pivním těstíčku se dělají ze salámu. Překvapí vás, jak dobrá a šťavnatá alternativa to je!

Jak na studentský řízek?

Neznáte studentský řízek? Jak už to tak bývá, je to levnější náhrada za pořádné maso. Ale co na tom, když chutná. Není každý den posvícení a studentský řízek vám pomůže nejen ušetřit, ale také urychlit přípravu oběda nebo večeře a v neposlední řadě také ozvláštní stále se opakující repertoár.

V tomto příspěvku z YouTube kanálu Ostravský Gastrošef (Heřman Gazda) se můžete podívat, jak snadná je příprava studentského řízku, který autor okořenil také svérázným komentářem.

Studentské řízky jsou neobyčejně snadné

Studentský řízek není nic jiného než silný plátek jemně mletého salámu typu gothaj či junior. Lepší jsou salámy vepřové, kuřecí jsou méně výrazné a díky smažení a strouhance jejich jemnější chuť zanikne docela.

Aby klasický trojobal na salámu držel, hodí se mírně proříznout povrch salámu nebo poškrábat vidličkou, a navíc dvakrát obalit ve vejci a strouhance, jako kdybyste připravovali na smažení sýr.

Jak upozorňuje gastrošéf, studentský řízek můžete smažit na pánvi, ve fritéze či péci v troubě. Pamatujte, že je ale nutné použít olej, a to i při pečení, jinak budete mít velmi suchou a nedobrou strouhanku. V každém případě buďte při manipulaci s obaleným gothajem opatrní. Sice nevyteče jako smažený sýr, ale mohou z řízku odpadávat celá kolečka smažené krusty.

Ke studentskému řízku se sice dělají hranolky, ale pokud máte obavu u žlučník, zkuste raději pečené brambory a salát nebo bramborovou kaši. Hodí se i něco kyselého jako okurky nebo nakládané houby. Řízky můžete ale také vylepšit tím, že před smažením vložíte do naříznutého plátku salámu kousek sýra nebo cibule.

Pivní těstíčko na studentský řízek nebo jednohubky

Chtělo by to ještě trochu chutě vypíchnout? Nebo vám chybí doma strouhanka? Nevadí. Připravte si salám v pivním těstíčku. Na těstíčko budete potřebovat deci piva, 2 vejce, 100 g nastrouhaného tvrdéko sýra a hladkou mouku se špetkou uzené papriky.

Napřed rukou vyšlehejte vejce s pivem, přidejte nastrouhaný sýr, špetku uzené papriky a tolik hladké mouky, aby těstíčko hezky ulpívalo na vidličce nebo metličce. Kolečka nebo kostky nakrájeného salámu máčejte v těstíčku a smažte v horkém oleji. Menší kousky se lépe obalí i usmaží a snadno z nich uděláte pohoštění třeba na dospěláckou Mikulášskou besídku.

