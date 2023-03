Znáte šumajstr? Je to jihomoravská dobrůtka za pár korun

Naši předci byli naprostými přeborníky ve vaření super levných, ale zároveň lahodných pokrmů. A stačilo jim přitom jen opravdu pár surovin. Některé z nich by vás možná ani nenapadlo kombinovat. Kdysi ale lidé moc dobře věděli, co dělají. A výsledek je ohromující. Ochutnejte jihomoravský šumajstr, nebudete litovat.

Zdroje: YouTube.com, toprecepty.cz

Zatímco dnes lidé poměrně dlouho tápou, když chtějí připravit nějaký levný, chutný a ne úplně nezdravý pokrm, naši předci měli v rukávu mnoho variant. A s vařením si zdaleka nelámali hlavu tolik jako dnešní lidé. Přesto vždy vykouzlili úžasné dobroty, které chutnaly celé rodině, a navíc všem dodali potřebnou sílu. Znáte ty, které patří mezi nejlepší?

Jihomoravský šumajstr

Jedním z nejlevnějších a nejchutnějších pokrmů, jaký můžete doma rychle a snadno připravit, je pochoutka zvaná šumajstr, která je oblíbená na jižní Moravě. Jde o jídlo, ve kterém hrají hlavní roli fazole, škvarky a kroupy.

Do rozpálené pánve dejte asi 50 gramů na malé kostičky nakrájeného špeku a pěkně ho orestujte, aby pustil tuk. Pak k němu přidejte jednu najemno nakrájenou cibuli a opět chvíli opékejte, aby cibulka zezlátla. Až se tak stane, do pánve přijde hrst škvarků. Ty celému pokrmu dodají úžasnou chuť.

Nyní jsou na řadě předem uvařené bílé fazole, které jsou jednou z hlavní surovin při přípravě šumajstru. Budete jich potřebovat jednu větší hrst. Fazole nechte prohřát asi 5 minut a pak do pánve přidejte také 1 menší misku uvařených ječných krup. Nakonec vše osolte, opepřete, prolisujte do pánve 3 stroužky česneku a přidejte jednu lžičku sušené majoránky. Vypněte sporák, nechte pokrm chvíli odpočívat a podávejte.

Kocmrda – jednoduchý pokrm z brambor

Brambory byly jednou z nejpoužívanějších ingrediencí a připravovala se z nich celá řada pokrmů. Nejčastěji se ale jen tak uvařené a rozmačkané míchaly s moukou a vajíčkem a smažily se z nich lahodné placky. Anebo se z nich dělala dobrota s poměrně vtipným názvem – kocmrda.

Kocmrda je taková vylepšená bramborová kaše. Zdroj: Shutterstock

Na kocmrdu si připravte 500 gramů brambor. Ty oloupejte, nakrájejte na menší kousky a dejte je vařit do menšího množství vody. Zatímco se budou brambory vařit, připravte si jíšku. V pánvičce rozehřejte 1 větší lžíci sádla a nasypte do něj 1 lžíci mouky. Jakmile bude jíška krásně zlatá, odstavte ji z plamene.

Brambory vařte do doby, dokud se z nich nevyvaří veškerá voda. I proto je lepší je vařit ve zmíněném menším množství vody, abyste nemuseli čekat příliš dlouho. Pak brambory rozšťouchejte, prolisujte do nich 2 stroužky česneku, ochuťte je špetkou mletého nového koření a vmíchejte do nich také připravenou jíšku. Případně kaši ještě osolte, opepřete, anebo lehce okyselte octem.

Kocmrda dříve sloužila i jako hlavní jídlo. V současné době ji ale možná spíše oceníte jako takovou vylepšenou bramborovou kaši, která se skvěle hodí k řízkům.

Často se používaly hlavně brambory a fazole. A to třeba rovnou společně. Zdroj: Shutterstock

Je libo kontrabáš?

Jedním z takřka zapomenutých moravských jídel je také kontrabáš. Ten je na přípravu dost možná nejjednodušší. V podstatě se jen smíchají uvařené brambory s uvařenou pohankou a dále se dochucují podle toho, co máte zrovna doma. Kontrabáš skvěle chutná například s uzeným masem, dobrou klobásou anebo také kysaným zelím. Fantazii se meze nekladou a při přípravě kontrabáše můžete zkrátka zcela experimentovat. A třeba tak spotřebovat i zbytky od oběda.