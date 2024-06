Nerozlučná dvojice nejen ve studené, ale i v teplé kuchyni. A navíc kombinace, která vás často zachrání v uspěchaném dni.

Kuřecí cordon bleu

4 porce, 40 minut

4 menší kuřecí prsa (bez spodní části i kůže)

sůl a pepř

150 g hodně tučného sýra

150 g plátků šunky

50 g mouky

2 vejce

100 g strouhanky (jestli chcete změnu, zkuste japonskou panko, která se prodává v uličkách se zahraničními specialitami)

4 lžíce řepkového oleje na smažení



1. Každé prso podélně nařízněte a rozložte. Nejlépe přes fólii naklepejte maso na výšku asi 0,5 centimetru. Osolte, opepřete a poklaďte sýrem nakrájeným na plátky a šunkou. Přeložte zpět tak, aby bylo co nejvíc sýry i šunky schovaných uvnitř.

2. Připravte si trojobal, vejce před šleháním osolte a opepřete. Než budete obalovat, dejte do pánve na smažení rozehřát 2 lžíce oleje (přidávejte podle potřeby a velikosti pánve). Maso pak postupně obalte v mouce, vejcích a strouhance. A smažte, tak abyste pánev nepřehltili, na rozpáleném oleji z obou stran dozlatova, asi 15 minut.

3. Hotové cordon bleu dejte do předehřáté trouby, abyste je uchovali v teple, než budete mít všechno připravené k podávání.

close info Alesia.Bierliezova / Shutterstock zoom_in Tohle není žádný řízek, ale pořádný kus masa. Se spoustou opečené šunky a rozteklého sýra navíc.

Krokety se šunkou a sýrem

20 kusů, 1,5 hodiny + chlazení

25 g másla

½ malé cibule

50 g hladké mouky

250 ml mléka

150 g šunky na kostičky

100 g sýra, který se dobře roztéká, jako je čedar, blaťácké zlato nebo klidně i libovolná kombinace

petrželka nebo pažitka, případně jiné bylinky podle chuti, nasekané

1 lžička hořčice

2 lžičky smetany ke šlehání

Na obalení:

2 vejce

150 g hladké mouky

140 g strouhanky

olej na smažení

oblíbené dipy k podávání

1. Na másle nechte trochu zhnědnout cibulku, pak přidejte mouku a dobře míchejte jen asi půl minuty na světlou jíšku. Postupně přilijte mléko a vařte pomalu ještě pět minut, až směs pěkně zhoustne a bude sametová. Vmíchejte všechny zbylé suroviny a dál vařte, až se sýr rozpustí.

2. Přendejte do mísy, nechte vychladnout a pak dejte do lednice nejlépe přes nic, aby směs co nejvíc ztuhla. Nabírejte pak plnou lžičku a v navlhčených rukou ji vytvarujte do kuličky nebo válečku.

3. V misce prošlehejte vejce, připravte si mouku a strouhanku na trojobal. Každou kuličku opatrně obalte v mouce, vajíčku a strouhance a skládejte je na tác vyložený pečicím papírem. Hotové kuličky zamrazte, nebo dejte před smažením ještě alespoň na 30 minut do lednice.

4. Olej rozehřejte v hlubokém hrnci na 180 °C a postupně v něm smažte kuličky. Nechte pak na ubrousku okapat přebytečný tuk a podávejte.

close info Cris Canton / Shutterstock zoom_in Krokety nepatří k té nejzdravější kuchyni, jednou za čas si však tuto pochoutku rozhodně dopřejte

Quiche se šunkou a modrým sýrem

1 koláč, 60 minut

Na těsto:

200 g hladké mouky

1 lžička soli

100 g másla

1 vejce

Na náplň:

2 lžíce olivového oleje

100 g šunky, nasekané

1 pórek, na jemné proužky

2 vejce

300 g čerstvého sýra, jako je lučina

50 g modrého sýra

1. Mouku se solí prohněťte rukama nebo v robotu s máslem na drobenku, pak přidejte vejce a co nejrychleji vytvarujte soudržné těsto a z něj kouli. Dejte ho asi na 30 minut do lednice odpočinout.

2. Mezitím na oleji osmažte šunku a k ní přidejte pórek. Míchejte, až zavadne. Stáhněte z plamene a smíchejte s vejci i oběma sýry.

3. Těsto vyndejte z lednice, rozválejte a vyložte jím koláčovou formu. Zatížené (fazolemi nebo keramickými korálky) dejte na 5 minut předpéct do trouby předehřáté na 180 °C.

4. Vyjměte, na těsto naklaďte náplň a pečte ještě 30 minut, až zpevní. Vyjměte, nechte zchladnout a pak podávejte.

close info Kiian Oksana / Shutterstock zoom_in Quiche je skvělá večeře, kterou můžete připravit předem, hodí se i na piknik

Kolínka pro těžký den

8 porcí, 1 hodina

500 g kolínek

1 malá cibule

60 g hladké mouky

120 ml mléka

špetka kajenského pepře, není nutná

pepř a sůl

400 g strouhaného sýra typu čedar

220 g šunky, na kostičky

2 plátky toustového chleba

1. Těstoviny uvařte opravdu jen na skus.

2. Ve větším hrnci nechte mezitím rozpustit máslo, na něm pečte cibuli a pak přidejte mouku. Umíchejte světlou jíšku a postupně do ní přilijte mléko. Přidejte kajenský pepř, osolte, opepřete a nechte provařit ještě asi 5 minut. Přidejte tři čtvrtiny sýra a nechte ho rozpustit.

3. Těstoviny smíchejte se sýrovou směsí i šunkou a přendejte do zapékací mísy. Toustový chléb rozmixujte na strouhanku a smíchejte ji se zbylým sýrem a špetkou soli. Posypte směs v pekáči a dejte zapéct do trouby předehřáté na 180 °C asi na 30 minut.

close info MariaKovaleva / Shutterstock zoom_in Zahřejí, potěší a jejich příprava je jednoduchá, i když zrovna nemáte náladu dělat vůbec nic

Lilkové rolky

4 porce, 40 minut

2 lilky (na 12 plátků)

500 g ricotty

500 g mozzarelly

3 lžíce parmazánu

200 g plátků šunky nebo sušené šunky

1 bílek

600 g hotové rajčatové omáčky nebo passaty

čerstvý bílý chleba, nebo jakýkoli jiný můžete, k podávání

1. Plátky lilku opečte nasucho na pánvi z každé strany asi 3 minuty, až změknou a bude možné je zatočit. Mezitím smíchejte ricottu s parmazánem, 150 g strouhané mozzarelly a bílkem, osolte a opepřete a dejte stranou.

2. Plátky lilku osušte na papírové utěrce a nechte zchladnout. Na každý plátek dejte asi 2 lžičky sýrové směsi a rozetřete ji. Na ni položte plátek šunky a zatočte. Do pekáče dejte trochu rajčatové omáčky a do ní vyskládejte parmazánové rolky. Přelijte zbylou omáčkou a navrch nastrouhejte zbylou mozzarellu. Pečte 20 minut v troubě předehřáté na 200 °C, až se sýr rozteče a zhnědne. Podávejte se salátem anebo čerstvým chlebem.

close info MShev / Shutterstock zoom_in Přejete si odlehčenou večeři? Lilkové rolky jsou tou pravou volbou!

Extra tip - domácí kečup

Hodí se skvěle k toustům, na těstoviny, ale třeba i na namáčení šunkovosýrových kroket. A ten nejsnazší je z trouby.

Nakrájejte 1 kg rajčat na větší kusy, přidejte 2 cibule, 2 papriku, ½ méně sladkého jablka a vše dejte do hlubšího pekáče. Přidejte 110 g cukru (nebo jiného sladidla), 30 ml octa, 1 bobkový list, 3 hřebíčky, 3 kuličky nového koření, 2 lžičky sladké papriky (nebo pálivé, chcete-li). Promíchejte a dejte do trouby předehřáté na 180 °C. Pečte asi 1 hodinu, pak směs přendejte do výkonného mixéru a dobře rozmixujte. Přelijte do cedníku, propasírujte a pokud by směs byla příliš řídká, nechte ji ještě v hrnci zhoustnout tak, jak to máte rádi. Ještě horkou lijte do sklenic a kečup zavařte nebo uchovejte v lednici.

close info MariaKovaleva / Shutterstock zoom_in Domácímu kečupu jistě najdete v kuchyni široké uplatnění

Zdroj: časopis Receptář