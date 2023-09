Máte rádi rychlé a jednoduché recepty k obědu nebo k večeři? Šunkofleky jsou jedním z nich. Nejspíš je jedli už i starověcí Římané. Postupem času se však jejich recept vyvíjel a už jen málokdo ví, jak se tehdy připravovaly. Vyzkoušejte více než 200 let starý recept, který opravdu nemá chybu.

Šunkofleky se jí už po dlouhá staletí, ale jejich současná podoba pochází z Německa. I když se tento pokrm skládá z pouhých několika málo ingrediencí, výsledná chuť je dokonalá. Jak je připravovali naši předci a v čem bylo kouzlo původních šunkofleků? Připravili jsme si pro vás starodávný recept, který obsahuje jednu tajnou přísadu.

Z videa na YouTube, na kanálu Zmlsané dějiny se můžete dozvědět více o tradičním pokrmu nižších středních vrstev z 19. století:

Zdroj: Youtube

Domácí flíčky

Zkoušeli jste už někdy dělat domácí těstoviny? Rozhodně to není nic složitého, zvládne to i začátečník. Připravte si hrnek hrubé mouky, vejce a sůl. Všechny ingredience spolu se třemi lžícemi vody smíchejte dohromady tak, aby vzniklo tuhé těsto. To poté vyválejte na tenký plát, přendejte na utěrku a nechte zaschnout. Jakmile bude plát suchý, nakrájejte jej na kostičky, které už stačí dát pouze do osolené vroucí vody a vařit je 10 minut. Nakonec už je jen sceďte a propláchněte studenou vodou.

close info Shutterstock zoom_in Vyrobit ploché špagety i další tvary těstovin není tak složité, jak by se mohlo zdát.

Lahodná směs na šunkofleky

Dnešní šunkofleky se nejčastěji zalévají směsí rozšlehaného vajíčka v mléce. Namísto mléka však naši předci používali jinou ingredienci a tou byla smetana. Na 250 g fleků budete potřebovat stejné množství uvařeného uzeného masa, 4 vejce, kelímek tučné smetany, kelímek zakysané smetany, sůl a pepř. Nejdříve smíchejte vejce se zakysanou smetanou, solí a pepřem. Do hladké směsi poté přilijte druhou smetanu a opět promíchejte.

Pečení v troubě

Hned ze začátku si zapněte troubu na 190 °, aby se vám zatím rozehřála. Pekáček na šunkofleky následně vymažte sádlem a můžete začít vrstvit. Nejdříve přijdou fleky, které zalijte připravenou směsí a posypte na kostičky nakrájeným uzeným masem. Takto udělejte ještě jedno patro, které zakončete přelitými flíčky. Pekáček vložte do vyhřáté trouby a pečte dozlatova asi 20 minut.

close info Shutterstock zoom_in Těstoviny v troubě pečte odklopené do zlatova.

Vylepšené šunkofleky

Klasické šunkofleky můžete vylepšit přidáním dalších ingrediencí, jako je hrášek, slanina, cibule, čerstvá petrželka, muškátový oříšek či navrch nastrouhaný sýr. Dejte volnost své fantazii a připravte si své jedinečné šunkofleky, se kterými budete naprosto spokojení.

