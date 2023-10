Houbařské období ještě pokračuje a i nyní v lese najdete voňavé poklady. Jak je co nejlépe uchovat a předzásobit se houbami do dalších měsíců? A proč přidávat k sušeným houbám bobkový list nebo pár kuliček nového koření?

Čerstvé houby jsou skvělé, ale nevydrží příliš dlouho. Lepší je houby usušit a připravit si tak železné zásoby na další měsíce. Jak můžete houby zpracovat a jaké triky použít, aby vám zásoby vydržely co nejlépe? Poradíme vám. Babičky uměly sušit houby v různých podmínkách. Třeba v podobě rozkrájených plátků navlečených na niti. Častým způsobem bylo i sušení na sluníčku na velkém pletivu. Dnes preferujeme o něco rychlejší způsoby sušení.

Vyzkoušejte třeba metodu v troubě. Postup můžete shlédnout na videu YouTube kanálu Mangiare u Ewky:

Zdroj: Youtube

Vybírejte pečlivě

Ne každá houba se k sušení hodí, proto mezi druhy hub vybírejte pečlivě. Naprosto famózní jsou hřiby, žampiony, křemenáče, ale i klouzci. Z klouzků však odstraňte lepkavou horní vrstvu klobouku. Babky se nesuší a nepochutnali byste si ani na sušených čirůvkách nebo bedlách. I lišky raději zpracujte do omáčky hned, jak si je donesete domů.

close info Pixabay zoom_in K sušení se hodí hlavně hříbky a křemenáče.

Sušička to jistí

Asi nejjednodušší je sušení hub v sušičce na ovoce. Jedinou nevýhodou je, že přístroj zabírá místo, pokud ale máte zahradu a pravidelně sklízíte plody a sušíte si je do zásoby, není o čem diskutovat. Houby očistěte, nakrájejte je na stejně silné plátky, vyskládejte na pláty a dejte sušit. Správně usušené houby by se neměly lámat, ale měly by si zachovat jistou pružnost. Teplota sušení by pak neměla přesáhnout 50 stupňů Celsia. S ohledem na druh sušičky je možné, že budete muset při procesu sušení jednotlivé pláty s houbami prohazovat.

close info Profimedia zoom_in Bobkový list houby ochrání před škůdci.

Trik se skladováním

Aby vaše práce nevešla vniveč, dejte si práci s uskladněním. Nádoby na sušené houby by měly být ideálně vzduchotěsné, aby plody lesa nenatáhly vlhkost zpět. Do každé nádoby přidejte také sušený bobkový list a pár kuliček nového koření. Důvod je jednoduchý. Aromatické koření dodá houbám příjemnou vůni, zároveň je ale ochrání před škůdci, kteří by si mohli chtít na vašich zásobách pochutnat. Bobkový list a jeho kolega spolehlivě odpudí moly a další nezvané hosty. Zároveň dózy s houbami skladujte na temném místě, ne přímo na slunci.

