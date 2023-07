Sušenky Lucie byly hitem socialismu. Snadno si je za pár korun upečete i dnes

Za socialismu byly hitem, nyní je v obchodech sotva seženete, pokud se zrovna supermarkety nevracejí k retro edici. Při tom takové Vlnky, nebo Metro byly naprosto skvělé! A co teprve sušenky Lucie! Na ty vám přinášíme recept. Pojďte si je upéct k nedělní kávě a zavzpomínat na staré časy.

Lahodné byly nejen k nedělní kávě. Uctily každou návštěvu a byly vždy po ruce, když vás honila mlsná. Nebo posloužily jako dokonalé zpestření výletů. Kdepak Tatranky. Vlnky, měkoučké rozplývající se Metro a Lucie, ty se díky svému tvaru a křehkosti vyjímaly na každém svátečním stole. Pojďte si s námi Lucie upéct, není to žádná věda. Zavzpomínáte na staré časy a pochutnáte si.

Malé ozdoby

Díky svým tvarům byly Lucie skutečnou ozdobou každé tabule. Vypadaly jako malý diamant s marmeládovým terčíkem. V podstatě se jedná o malinko modifikované linecké těsto, ovšem dokonalost tkví v krásných tvarech sušenek. Těch můžete docílit buď stříkáním těsta ze zdobícího sáčku se zdobící špičkou, nebo můžete zkusit malou vychytávku s PET lahví. Jak ušetřit čas a vytvořit si důvtipnou cukrářskou pomůcku, se podívejte na videu:

Do víčka lahve můžete vyříznout jakýkoliv otvor, podle požadovaných tvarů sušenek. Navíc se pak nemusíte trápit s vymýváním pomůcky, ale podle potřeby si vyrobit novou.

Základní těsto

Těsto na Lucie je v podstatě varianta lineckého. Je krásně křehké a na jazyku se jen rozplývá. Zkuste jej taky! Vláčnost těsta a lahodnou strukturu zajistí pudinkový prášek. Přidávat do křehkého těsta pudink? Ano, zkuste to a nebudete jej už nikdy dělat jinak! Připravte si 160 gramů moučkového cukru a půl kilogramu másla pokojové teploty. Máslo by mělo být skutečně povolené, protože jej budete třít s cukrem. Jakmile je pěna hotová, přidejte dvě vejce. Ani ty nepoužívejte přímo z ledničky. V druhé míse si promíchejte hladkou mouku s dvěma vanilkovými pudinky. Pokud chcete mít sušenky opravdu lahodné, přidejte pudink s čerstvou vanilkou. Pak směs mouky a pudinku postupně zapracovávejte do vaječné směsi.

Oproti klasickému lineckému těstu se sem přidává ještě pudink. Zdroj: Madeleine Steinbach / Shutterstock.com

Hurá na plech



Do těsta přijde ještě cukr s pravou vanilkou a kůrou z chemicky neošetřeného citronu. Řádně vypracuje a těsto přendejte buď do zdobících sáčků, nebo do speciálně upravené lahve podle videa výše a stříkejte požadované tvary na plech vyložený pečícím papírem. Uprostřed si ponechte místo na malý kopeček marmelády. Ozdobené sušenky marmeládou vložte do předem vyhřáté trouby a pečte zhruba 8 minut na 180 stupňů Celsia.

