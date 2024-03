S nastávajícím jarním počasím přichází i čas lehkých pokrmů. Co takhle vyzkoušet originální sushi, tentokrát z toustového chleba?!

Chcete doma příjemně překvapit a servírovat na stůl chutnou svačinku či večeři? Pokud patříte mezi příznivce sushi a uvítáte občas chuťovou změnu, neváhejte náplň zabalit místo do mořské řasy do toustového chleba. Uvidíte, že sklidíte náležitý úspěch a právě tento druh sushi budete muset doma brzy zopakovat.

Umíte udělat sushi s chlebem? Připravte si unikátní japonský recept podle YouTube videa na kanálu TabiEats Recipes:

Zdroj: Youtube

Recept zpopularizoval Láďa Hruška

Tento recept odhalil Láďa Hruška na jednom americkém blogu. A protože se vždy s chutí pouští do známých receptů z netradičních surovin, hned ho zaujal. Výhodou je jednoduchá příprava, finanční nenáročnost a také značná variabilita. Sushi můžete totiž naplnit téměř vším, co vám chutná. A to nejen naslano, ale i ve sladké verzi. Láďa Hruška připravil hned tři varianty.

close info YouTube.com / YouTube.com zoom_in Každý kousek toustového chleba rozválejte válečkem na hutnou placku.

Sushi z toustového chleba

Nejprve si připravte toustové krajíčky chleba a zbavte je kůrek. Následně je na pevné podložce a přikryté potravinovou fólií každý rozválejte válečkem na hutnou placku. V tento okamžik ji můžete začít plnit.

První varianta

Toustový chléb namažte vrstvou taveného sýra, posypte čerstvě posekanou pažitkou, přidejte na plátky nařezanou okurku, mrkev a tvrdý sýr.

Druhá varianta

V tomto případě namažte placku z toustového chleba pestem, lze použít jak zelené, tak i červené. Přidejte i vrstvu hořčice, kdo má rád pikantní chuť, může využít pepřovou nebo francouzskou. Další vrstvou bude paštika dle výběru a pokrájená mrkev a tvrdý sýr.

close info YouTube.com / YouTube.com zoom_in Každou toustovou placku náležitě zabalte a pokrájejte na menší kousky.

Třetí varianta

Pokud chcete připravit sladké sushi, jistě to ocení nejen děti. Budete mít i příjemný dezertík ke kávě či čaji.

Balení toustového sushi

Nakonec každou toustovou placku náležitě zabalte a pokrájejte na menší kousky.

