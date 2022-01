Jak na svařák z červeného i bílého vína: Tato kombinace koření je úplně nejlepší

Přestože je svařené víno, lidově svařák, spíše považováno za vánoční nápoj, jeho konzumaci stále ještě neodzvonilo. Pořád jde totiž o výborné pití, které v mrazivých lednových dnech skvěle zahřeje. Příprava svařáku není nijak náročná a bez větších znalostí ji zvládne prakticky každý. Těch nejlepších výsledků však dosáhnete, budete-li se držet několika osvědčených postupů. Víte, jak vyčarovat to nejlahodnější svařené víno?

Chladné zimní večery svádí k přípravě domácího svařeného vína. Na první pohled nejde o nijak složitý úkol. Červené či bílé víno se zkrátka zahřeje, trochu osladí a nechá se v hrnci chvíli probublávat s nejrůznějším kořením a případně také ovocem. Takto připravený svařák je bezesporu skvělý, s pomocí několika málo triků jej ale můžete povznést na ještě vyšší úroveň. Zkuste si při přípravě svařáku dát trochu více záležet a věnujte mu pár minut navíc. Výsledek vás bezesporu mile překvapí.

Svařák je spjatý hlavně s Vánocemi. Skvěle se hodí ale i po nich. Zdroj: GoncharukMaks / Shutterstock.com

Svařák s karamelem

I když je nejjednodušší do horkého vína v hrnci nasypat pár lžiček cukru, dejte přednost cukrovému sirupu nebo jemnému karamelu. Na přípravu cukrového sirupu postačí do hrnce nasypat pár lžic cukru (záleží na tom, jak sladký svařák chcete mít, a také na tom, nakolik sladké samo o sobě použité víno je). Cukr zalijte zhruba 150 ml vody, dobře jej rozmíchejte a přidejte k němu také koření. Začněte zahřívat obsah hrnce a přiveďte jej k varu. Přiklopte pokličkou a nechte cukrový sirup na mírném plameni asi pět minut vařit. Nakonec do něj vlijte víno.

Ještě lepší alternativou cukru a cukrového sirupu je ovšem jemný karamel. Ten svařáku kromě krásné barvy dodá také zvláštně lahodnou chuť. Do čistého hrnce nasypte několik lžic cukru a zapněte sporák. Po chvíli se cukr sám rozpustí a začne hnědnout. V tu chvílí do něj opatrně přilijte víno. Pracujte spíše s menším plamenem, cukr by se totiž mohl velmi rychle připálit a svařené víno by pak bylo hořké.

Recept na svařák z červeného vína

Karamel dodá svařáku zajímavou barvu i chuť. Zdroj: MaraZe / Shutterstock.com

Budete potřebovat:

1 l červeného vína

1 celou skořici

5 hřebíčků

cukr podle chuti

1 badyán

citronovou kůru z půlky citronu

pomerančovou kůru z jednoho pomeranče

pár zrnek kardamomu

Postup:

Na dno hrnce nasypeme cukr a na mírném ohni z něj připravíme světlý karamel. Ten zalijeme zhruba 100 ml vody, do které přidáme všechno koření a také kůru z citronu a pomeranče. Všechno společně dobře promícháme a necháme krátce povařit. Do hrnce přilijeme litr vína a vaříme jej do doby, než se na něm začne tvořit bílá pěna. V ten moment vypneme sporák a svařák podáváme.

Recept na svařák z bílého vína

Do bílého svařáku můžete přidat i jablka. Zdroj: Shutterstock.com / Mariya Fedorova

Budete potřebovat:

1 l bílého vína

4 hřebíčky

1 badyán

1 celou skořici

3 plátky pomeranče či citronu (lze kombinovat)

cukr podle chuti

Postup:

Do hrnce nasypeme cukr, přidáme k němu pomeranč či citron, hřebíčky a skořici. Všechno zalijeme zhruba 150 ml vody tak, aby voda dosahovala zhruba 2 centimetrů ode dna hrnce. Obsah hrnce dobře promícháme, přivedeme k varu a stáhneme plamen, aby se kořeněný cukrový sirup pomalu vařil. Přiklopíme pokličkou a necháme sirup zhruba 5 až 10 minut probublávat. Pokud by se během varu značná část vody odpařila, nebojte se trochu dolít. Poté do sirupu nalijte víno a zahřívejte. Ve chvíli, kdy se na hladině svařáku začne tvořit pěna, odstavte hrnec a servírujte.