Co jsou svatební klikvy a proč toto ovoce měly mít všechny nevěsty na stole?

Víte, co jsou klikvy? A proč, by je někdo chtěl kvůli svatbě? Když začnete hledat na internetu, klikvy najdete, ale jejich spojení se svatbami není na první pohled jasné. Tak proč by chtěly nevěsty klikvy?

Klikvy na českou veselku patří

Je to docela legrační. Debata o tom, co jsou to klikvy, se strhla po odvysílání jednoho dílu seriálu Comeback. V Comebacku je narážka na „klikve“, jak se také hovorově označují. Hrdina seriálu Tomáš vysvětluje: „Ivuško, víš, že je schovávám na tvou svatbu. Bez klikvovýho dortu není veselka.“ Jenže to není skutečný důvod, proč nevěsty shánějí klikvy. Klikvy se obyčejně do dortů nepoužívají. Jsou na svatbách součástí jiného populárního pokrmu. K českým veselkám prostě patří svíčková!

Svíčková omáčka je oblíbeným hlavním chodem na českých svatbách. Zdroj: Schalamoon / Shutterstock.com

Klikvy nebo brusinky?

Už víte? Americká klikva velkoplodá i v Polsku hojně rozšířená klikva bahenní jsou rostliny plodící drobné červené ovoce, které je často zaměňováno za brusinku. Pokud budete hledat rozdíly mezi brusnicí brusinkou a klikvami, narazíte na lingvistický oříšek. V internetové encyklopedii Wikipedie se doslova dočtete, „čeština často výrazem brusinky nerozlišuje mezi brusnicí brusinkou, dalšími kyselými brusnicemi a zmíněnou klikvou.“ To je docela zajímavé, co myslíte? Patrně léta zobete sušené brusinky a zatím jsou to možná klikvy!

Lze zjisti, zda jde o klikvy?

Wikipedie dále uvádí, „pokud je na štítku potravinářského výrobku, kromě českého názvu, název např. polský: Żurawina, anglický: Cranberry, německý: Moosbeere nebo ruský: Клюква (Kljukva), jedná se o klikvu a nikoli brusinku.” Nicméně samotní producenti i exportéři maji v pojmech takový chaos, že oba názvy prostě splynuly.

Brusinky i klikvy se báječně hodí i k sýrům. Zdroj: Autor: Hamik / Shutterstock.com

Proč klikvy či brusinky?

Přihořívá? Na co jsou dobré na svatbě brusinky, resp. klikvy? Ano, je to právě k dekorování a dochucení nakládanými kyselkavými červenými plody, které, patrně mylně, nazýváme brusinkami. Svíčkovou troška ovoce doslova nakopne a dá vyznít všem jejím chutím.

Klikvy či brusinky mohou být i nezvyklým tématem celé svatby. Zdroj: Diana0403 / Shutterstock

Co jiného na svatbě s klikvami?

Teď když znáte tajemství klikvy, tak vám můžu prozradit, že i ten dort může být klikvový a nejen ten. Brusinko-klikvové může být na svatbě téměř všechno. Odstíny červené se pěkně hodí do svatebních dekorací a mohou být krásným tématem celého svatebního obřadu v období indiánského léta. Takové tematické svatby jsou oblíbené například ve Spojených státech, ale k nám se tento trend také dostal. Družičky, v našem pojetí by šlo o svědky, mají výrazně barevné šaty a stejný odstín se pak odráží ve svatební kytici, květinové výzdobě, na dortu či ve svatebním menu. Nechte se inspirovat končícím létem a ozvláštněte si svatbu či oslavu nezvyklým tématem. Naleznete množství pěkně zpracovaných pozvánek i menu s florálními motivy hodícími se pro babí léto, podzim, ale i sněhobílé zimní oslavy. Klikvy jsou chutné ve sladkých jídlech a cukroví, ale dobře se doplní i se sýry.

Nechcete experimentovat? Pak se držte české klasiky a klikvami ozdobte hlavní chod!