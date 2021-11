Pravá staročeská svatomartinská husa. Aby byla dokonalá, musíte ji péct 13 hodin

Oslavy svatého Martina si mnozí nedokážou představit bez svatomartinské husy. Spousta lidí se však mylně domnívá, že je její příprava nesmírně náročná a zvládnou ji jen ty nezkušenější kuchaři. Proto si husu dopřávají převážně v restauracích. Opak je ale pravdou. Husa totiž žádnou zvláštní péči nevyžaduje. Jediné, na co je náročná, je čas. V troubě totiž potřebuje třináct hodin!

Zdroje: idnes.cz, magazin.recept.cz, denik.cz

Stejně, jako k Vánocům patří kapr a bramborový salát, jsou oslavy svatého Martina spjaty se svatomartinskou husou. Ta je obrovskou lahůdkou, na kterou se celý rok těší spousta gurmánů a s předstihem si tvoří rezervace v nejrůznějších restauracích, aby si tohoto opeřence mohli vychutnat. Možná by se do jeho přípravy pustili i sami, velké množství lidí má však za to, že je příprava svatomartinské husy složitá, a mají z ní strach. To je přitom velká škoda. S husou není totiž nutné dělat žádné psí kusy. V podstatě stačí ji jen nakořenit a vložit do trouby. A je to pak právě způsob pečení, který masu dodá naprosto bezkonkurenční chuť. Svatomartinská husa se totiž peče při nízké teplotě několik dlouhých hodin.

Původ svatomartinské husy

Kde se vlastně vzala tradice přípravy svatomartinské husy na den svatého Martina? Vysvětlení nabízí několik legend. Podle některých husy svým kejháním jednou rušily svatomartinskou mši natolik, že se je lidé rozhodli upéct. Podle jiných to byl zase Martin, který se schoval v husníku před těmi, kteří jej chtěli jmenovat biskupem, jenže husy ho svým kejháním prozradily.

Další, a dost možná nejpravděpodobnější, vysvětlení pracuje jen s přirozenou lidovou tradicí a podzimem, kdy se dělaly nejrůznější poutě a trhy a ve velkém se jedly právě husy. Jak to bylo doopravdy, se už pravděpodobně ale nikdy nedozvíme.

Podle jedné z pověstí musely husy na pekáč poté, co svým kejháním rušily svatomartinskou mši. Zdroj: Shutterstock.com

Pečení svatomartinské husy

Pobyt husy v troubě je velmi specifický. Husa se totiž peče 12 hodin při nízké teplotě, která se zvýší až na poslední hodinu pečení kvůli vypražení kůže. Maso nepotřebuje žádné zvláštní koření. Vlastně si vystačíte jen se solí a kmínem. Během pečení můžete nechat husu prakticky zcela bez dozoru, ona si bez vaší péče sama dobře poradí. Ideálně ji tak můžete péct přes noc a ráno se vzbudit do krásně provoněného bytu.

Jediný zásah husa potřebuje po dvanácti hodinách pečení. Ještě předtím, než u ní zvýšíte teplotu, ji polijte výpekem. A pozor si dejte také na moderní trouby. V drtivé většině případů mají totiž bezpečností pojistku, která po delším časovém úseku troubu sama vypne. Pak je pochopitelně nutné troubu znovu zapnout. Prostudujte raději návod té svojí, kdy k bezpečnostnímu vypnutí dojde, abyste předešli tomu, že bude husa špatně upečená.

Úžasná svatomartinská husa podle staročeského receptu

Svatomartinská husa se podává s knedlíkem a zelím. Zdroj: Shutterstock

Budete potřebovat:

1 husu

4 lžíce kmínu

sůl

Postup:

Po vyndání masa z obalu z něj odstraňte přebytečné peří. Můžete použít své ruce, pinzetu anebo zapalovač. Vyndejte z husy droby a dejte si je stranou. Můžete z nich později připravit například polévku. Odkrojte přebytečný tuk a před prvním záhybem rovněž odstraňte křídla. Ty si taktéž uschovejte. Maso opláchneme a dobře ze všech stran osušíme papírovou utěrkou. Poté jej důkladně nasolíme, a to nejen zvenku, ale také zevnitř, a stejně tak okmínujeme. Následně si husu přendáme na pekáč a podlijeme ji vodou. Nakonec pekáč uzavřeme, případně přikryjeme alobalem.

Husu v pekáči vložíme do trouby předem vyhřáté na 70-80 stupňů a jdeme klidně spát. Takto se husa bude péct dvanáct hodin. Nemusíte se bát, že by se voda vypařila a husa by se začala škvařit.

Po dvanácti hodinách sundáme z pekáče víko, husu na několika místech propíchneme velkou jehlicí, přelijeme výpekem a zvýšíme teplotu na 180 stupňů. Pečeme ještě zhruba hodinu, dokud není husa krásně zlatavá. Svatomartinskou husu podávejte ideálně se zelím a bramborovými či houskovými knedlíky.