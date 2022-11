Recept od tety z Moravy: Tyto podkováky pekla na sv. Martina. Jsou fantastické

Znáte rohlíčky, které se pekly právě na svatého Martina? S 11. listopadem bylo spjato mnoho tradic. K huse a vínu rozhodně patří také drobné pečivo, které na svatomartinském stole dříve rozhodně nesmělo chybět.

Zdroje:www.prozeny.cz, pekarinka.cz

Svatomartinské tradice se vracejí

Na svatého Martina si můžete upéct husu a zapíjet ji mladým vínem, ale ke kafíčku se vám bude lépe hodit něco sladkého. Znáte pečivo, které se snoubí nejen s připomínkou nesmělého a dobrosrdečného svatého, ale také s ukončením zemědělského roku, hodováním a odchodem čeládky ze služby?

Martiny, podkováky nebo také vandrovnice se pekly z kynutého i nekynutého těsta a bývaly také se všelijakou nádivkou. Proto se můžete setkat s různým pojetím toho receptu i docela jinými náplněmi. Klasikou jsou ořechy, povidla či mák. Někdy bylo drobné pečivo plněné i mrkví či perníkem.

Svatomartinské rohlíčky se plní ořechy, povidly, mákem, ale i mrkví nebo perníkem. Zdroj: Viktor1 / Shutterstock

Jak na svatomartinské rohlíčky?

Podívejte se, jak připravil rohlíčky pan Cuketka. Je to recept poctivý, ale nenáročný, ale přece jen kynutí chce nějaký čas. Proto neleňte a připravte si vše, co bude potřeba, a pusťte se do pečení.

Pečení kynutých svatomartinských podkováků

Na kynuté svatomartinské pečivo plněné ořechovou nádivkou budete potřebovat 350 g hladké mouky, 50 g cukru krystal, 200 ml vlažného mléka, 2 žloutky, 90 g rozpuštěného másla, nastrouhanou kůru z jednoho citronu, půl lžičky soli, lžíci vanilkového extraktu nebo vanilkový cukr.

Začněte promísením mouky, cukru a soli. Do směsi udělejte uprostřed důlek, přidejte nadrobené droždí a od oka dvě třetiny vlahého mléka. Rozmíchejte v řídkou kaši a nechejte vzejít kvásek. Samozřejmě překryjte misku čistou utěrkou a uložte ji na teplé místo.

Po 20 až 30 minutách by měl být kvásek už hotový, přidejte do něj zbytek mléka, máslo, žloutky, kůru a vanilkový cukr nebo extrakt. Vypracujte hladké, a hlavně nelepivé těsto, které je nutné nechat znovu kynout asi hodinu a půl pod utěrkou v teple.

Nespěchejte a nechejte těsto správně vykynout. Zdroj: Veronika Zámečníková

Na ořechovou nádivku si nachystejte 150 g mletých ořechů, 100 g moučkového cukru, 50 ml mléka, 1 bílek a 2 lžíce másla. Kdo chce, může náplň vylepšit i lžičkou rumu. Nádivku začněte krátkým osmahnutím ořechů na másle, do směsi přidejte cukr a ještě chvilku zahřívejte. Přilejte i mléko, směs odstavte z plotny a po vychladnutí vmíchejte i poslední ingredienci, kterou je vaječný bílek.

Předehřejte troubu na 180 °C a plechy vyložte pečicím papírem.

Dobře vykynuté těsto rozdělte na čtvrtky. Z každé čtvrtky vyválejte pěkně kulatou placku, kterou rozdělíte na šest stejných dílů jako pizzu. Vzniknou trojúhelníčky, které ve středové části natřete ořechovou směsí. Každý rohlík pak rolujte od strany ke špici a pěkně jej vytvarujte, aby byl jako podkovička.

Rohlíčky potřete rozšlehaným vejcem a posypejte lupínky mandlí. Zdroj: Moving Moment / Shutterstock.com

Rohlíčky vyskládejte na papír. Nechejte mezi nimi dost místa, protože ještě budou znova kynout půl hodiny, než je dáte péci. Potřete je rozšlehaným vejcem a posypejte lupínky mandlí, někdo dává trošku drobenky na každý rohlíček. Pečte na 180 °C zhruba 15 až 20 minut. Před podáváním je ještě posypejte moučkovým cukrem a máte hotovo!