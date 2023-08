Švédské palačinky jsou nadýchané jak obláček: Trik je v přípravě vajec

Což takhle připravit trochu jiné palačinky? Máme pro vás recept na ty švédské. Jsou nadýchané a jemné tak, že se doslova rozplývají na jazyku.

Palačinky jsou oblíbené po celém světě. Jedná se o velmi chutný pokrm, který je nejen hotový bleskovou rychlostí, ale dá se dochutit na mnoho způsobů. Například těmi nejtenčími a nejlahodnějšími palačinkami se mohou pochlubit jistě Francouzi.

Ale jak je připravují tradičně ve Švédsku? Právě tam vynikají svou nadýchanou a jemnou chutí! Prozradíme vám jejich postup a také to, v čem tkví tajemství jejich specifické chuti.

Jak vyrobit nadýchané švédské palačinky? Podívejte se na toto video:

Palačinky jsou sázkou na jistotu

Palačinky milují nejen děti, ale i všichni dospělí. A nemusí být vždy jen ve sladké variantě ke snídani. Lze z nich snadno vyrobit i plnohodnotný oběd nebo večeři. V podstatě jde jen o kombinaci mléka, mouky, vajíček a zvolené náplně.

Palačinky milují nejen děti, ale i všichni dospělí. Zdroj: Shutterstock

Odkud se palačinky vlastně vzaly?

Sice v tom dodnes není zcela jasno, ale údajně to byla Francie, kde se od pradávna připravovaly a připravují vyhlášené tradiční crêpes. Francouzi je však nepromazávají marmeládou, ale doplňují polevou a často i alkoholem. Oproti nám je nerolují, ale jen dvakrát překládají do tvaru trojúhelníku.

Francouský recept si přivezl kuchař Francisco Palaccini od francouzského dvora do Uher, ale rozhodl se ho vylepšit a trochu pozměnit. Stačilo málo, jen trochu více těsta, namazat marmeládou a srolovat do ruličky. Tento druh palačinek se stal oblíbeným nejen v Uhrách, ale i v naší zemi.

Těsto na palačinky připravíte z pár surovin. Zdroj: Profimedia

Švédské nadýchané palačinky

Rozdíl od našeho běžného českého receptu je ve zpracování vajec. Nejprve si ušlehejte ze 3 vaječných bílků a špetky soli tuhý sníh. Zbylé žloutky pak ušlehejte se 3 rovnými lžícemi krystalového cukru do jemné světlé pěny.

Vmíchejte do ní 5 lžic čerstvého mléka, 4 lžíce polohrubé mouky smíchané s 1 práškem do pečiva a špetkou skořice. Nakonec opatrně vmíchejte i připravený sníh z bílků. Pak už nezbývá než na pánvi potřené olejem usmažit vždy z obou stran menší palačinky, a to dozlatova.

Nadýchané palačinky můžete plnit libovolnou náplní a kromě různých druhů marmelád či ovoce lze použít i zakysanou smetanu. Na švédských palačinkách si nejvíce pochutnáte, když je přelijete trochou rozpuštěného másla a posypete je vanilkovým cukrem. Polévat je můžete i s brusinkovou omáčkou.



