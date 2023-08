Babiččina švestková marmeláda voněla fantasticky. Přidávala tajnou ingredienci

Máte nějaký oblíbený recept na marmeládu po babičce nebo prostě vezmete ovoce, želírovací cukr a za pár minut je hotovo? Udělejte i z obyčejné švestkové marmelády něco zvláštního! Věnujte čas výběru koření nebo dalších pochutin, které z ní udělají úžasnou dobrotu.

Zdroje: sumptuousspoonfuls.com, foodnetwork.com, 1001voyagesgourmands.com, prozeny.cz

Švestková marmeláda jako od babičky

Například takové švestky. Umíte z nich udělat povidla i marmeládu, ale pořád jí něco chybí?Prostě ta babiččina byla o chlup lepší, ale nevíte, čím to bylo? Možná za to může rum nebo koření!

V případě švestkové mamelády je to asi takhle. Chcete-li si udělat úžasně voňavou pochoutku z obyčejných švestek, nachystejte si 1 kilo vypeckovaného a na kousky nakrájeného ovoce a 300 g cukru, kterým švestky posypete. Jestliže chcete jemnou a zcela roztiratelnou marmeládu bez vetších kousků slupek, ovoce rovnou rozmixujte. Dál do směsi patří 10 kousků hřebíčku, špetka mletého zázvoru a 1 lžička skořice.

Švestková marmeláda je vynikající s hřebíčkem, skořicí a špetkou zázvoru. Chybět nesmí ani rum! Zdroj: Viktor1 / Shutterstock

Jak na přípravu marmelády s kořením a rumem

V míse nebo hrnci nechejte do druhého dne směs odležet a pak ji alespoň půl hodiny povařte tak, jak je, tedy ve vlastní šťávě bez podlévání.

Ještě než budete plnit horkou směs do přichystaných sklenic, vmíchejte před koncem vaření do švestek také 4 lžíce rumu, key rumu nebo pálenky dle vašeho výběru a šťávu z jednoho citronu. Krátce povařte a pak horkou směsí plňte přichystané čisté zavařovací sklenice.

Počítejte s tím, že džem po vychladnutí ještě ztuhne, ale už během vaření by měla být směs dostatečně hutná. Konzistenci můžete také vyzkoušet na studené lžičce nebo talířku.

Pár kapek marmelády na chladném talířku pomůže zjistit, zda je marmeláda dost hustá a ztuhne. Zdroj: Profimedia

Tajné ingredience v marmeládě

No, nezní to báječně? Ty vůně a chutě určitě cítíte už teď, a to jste s vařením ani nezačali. Pokud vás napadá, že by se hodilo dochutit i další marmelády, pak můžete vyzkoušet například tyto osvědčené kombinace tajných ingrediencí.