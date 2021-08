Znáte recept našich babiček na švestková povidla? Bez chemie, ale neplesniví

Pamatujete na švestková povidla vaší babičky? A umíte je připravit? Povidla jsou nejjednodušší způsob, jak zpracovat ovoce a zachovat jej na později. Švestková, ale také višňová nebo hrušková povidla se nekazí a báječně chutnají.

Ovocná povidla jsou u nás doma!

Zdá se, že povidla jsou původní u nás, anebo v našem blízkém okolí. Tento způsob přípravy a název povidla najdete jen v češtině, slovenštině, polštině, ukrajinštině a do německého „powidl“ se očividně odrazil jeden ze slovanských jazyků. Jiné národy bohužel netuší, o co přicházejí, když nepečou povidlové buchty a koláče či plněné šátečky.

Typicky české buchty s povidly. Zdroj: stockfoto / Shutterstock

Víte, jak to říkal Krtek?

I v leporelu pro nejmenší se ptala Sýkorečka, jak se vaří povidla. A Krtek všem prozradil jak na to. „Od večera do rána a musí se pořád míchat a míchat, aby se nepřipálila.“ A tak se to prostě dělá. Do těch nejjednodušších povidel nepotřebujete ani cukr, ani ocet. Snad jen trošku vody do začátku a ovoce vypeckovat. To bohatě postačí. Proces dlouhého vaření zaručí odpaření veškeré vody z ovoce a tím se hmota koncentruje natolik, že se stane nevhodným prostředím pro veškeré bakterie. V podstatě jako med. Minimální obsah vody zabrání množení nechtěných kultur, a tak zůstávají povidla po dlouho dobu použitelná i bez zavařování do sklenic.

Švestková povidla snad ani nejsou recept

Švestková povidla jsou jen postup. Neurychlujte ho, nemá to cenu. Ani nemusíte vařit od večera do rána. Klidně vařte, kdy vás napadne. Ale počítejte s tím, že je to proces dlouhý a vyžaduje vaši pozornost. Pokud byste nechali vařící se povidla bez dozoru, nepěkně se připálí a zhořknou.

Povidla se musí vařit dlouho a pravidelně míchat, aby se nepřipalovala. Zdroj: Shutterstock.com / ChislovaArina

Obyčejná povidla vás už nudí?

Nevadí, i na to je lék! Ovoňte si povidla vanilkovým luskem, citronovou nebo pomerančovou kůrou, skořicí, případě pár lžicemi rumu. Všichni máme jiné chutě a jiné záměry. Zpracujte ovoce na povidla a budete si je moci užít po celý rok i déle.