Domácí švestková povidla téměř bez práce: Stačí švestky nakrájet a dát do pekáče

Není nad domácí povidla. Je ale pravdou, že se jejich výrobě spousta lidí vyhýbá, protože má strach z nekonečného vaření a neustálého míchání. Obavy ale můžete nechat stranou. Povidla totiž vyrobíte až neuvěřitelně snadno, a to navíc v mnohem zdravější verzi, než jsou ta z obchodu.

Švestková sezóna je v plném proudu a kromě vaření švestkových knedlíků se celá řada lidí pouští i do výroby povidel. Právě ty se totiž hodí mít po celý rok doma, neboť pro ně najdete využití v celé řadě moučníků a dalších sladkých pokrmů. Receptů, jak připravit ta nejlepší povidla, existuje snad nespočet. Tenhle je ale ze všech nejjednodušší.

Podrobný postup, jak snadno připravit dokonalá povidla z trouby, najdete ve videu:

Domácí povidla bez cukru a bez míchání

V první řadě je třeba švestky důkladně umýt. Napusťte dokonale čistý dřez vodou, nasypte do něj 5 kilogramů švestek a přidejte do vody také asi 4 polévkové lžíce octa. Právě ocet švestky úžasně omyje a zároveň se postará o zahubení případných mikrobů, jež se mohou nacházet na slupce. Následně všechny švestky rozřízněte a zbavte je pecky.

Povidla se běžně vaří v hrnci. Taková příprava je ale velmi náročná. Zdroj: Shutterstock

Povidla v troubě

Švestky přemístěte do dostatečně velkého pekáče. Zakápněte je 5 lžícemi balzamikového octa a přidejte k nim koření – tedy 2 celé skořice, 2 celé badyány a 10 hřebíčků. Abyste později nemuseli koření z povidel složitě lovit, rozhodně se vyplatí jej zabalit například do čistého plátýnka nebo do gázy.

Pekáček pak nezakrytý vložte do trouby vyhřáté na 180 stupňů Celsia a pečte švestky zhruba 1 hodinu. Ideálně se zapnutým horkým vzduchem. Po uplynutí času stáhněte teplotu v troubě na 130 stupňů Celsia a takto pozvolna švestky pečte 10 hodin. Následně je nechte zcela vychladnout.

Vyndejte z pekáčku koření a vychladlé švestky rozmixujte. Dejte je do hrnce a za stálého míchání je přiveďte k varu. Míchejte do doby, dokud nebude hmota hustá. Pak jí naplňte připravené a sterilizované zavařovací sklenice a do každé z nich přidejte ještě 2 lžíce rumu.

Švestky dejte péct do trouby. V ní se z nich odpaří přebytečná voda. Zdroj: Shutterstock

Zavařování v myčce nádobí

V posledním kroku už jen stačí povidla zavařit. To můžete provést buď klasicky v horké vodě, v troubě anebo třeba v myčce nádobí. Právě poslední zmíněný postup je v dnešní době stále populárnější. Sklenice umístěte do myčky víčkem vzhůru a zapněte ji na program, během kterého myčka pracuje s opravdu teplou vodou. U drtivé většiny zařízení jde zpravidla o program na mytí hrnců, ve kterém má voda teplotu 70-90 stupňů Celsia.

Jakmile mycí program skončí, vyjměte opatrně sklenice z myčky a položte je dnem vzhůru. Vyčkejte, dokud povidla zcela nezchladnou, a pak už je uložte do spíže nebo do sklepa. Domácí povidla vydrží zhruba 1 rok.

Zdroje: YouTube.com, milujemedomaci.cz, vareni.cz