Švestkové buďáky neboli slíváky: Takhle je pekla babička, chutnají fantasticky

Sezona švestek je v plném proudu a tak přišel ten nejlepší čas na pečení tradičních buďáků. Tyhle bohatě naplněné švestkové buchty byly nesmírně populární za našich babiček, v současné době se na ně ale tak trochu zapomíná. Přitom jsou jedním z nejlepších letních moučníků.

Pokud je jeden moučník, který je neodmyslitelně spjat s českými zeměmi, pak jsou to rozhodně kynuté buchty. Ty se připravují už odnepaměti a jsou oblíbené mezi všemi. Ať už jsou makové, tvarohové nebo povidlové, vždy si na nich každý pochutná. Kromě klasických buchet byly ovšem dříve oblíbené i takzvané buďáky neboli slíváky. Znáte je?

Jednoduchý recept, jak připravit tradiční buďáky, najdete ve videu:

Tradiční buďáky

Buďáky jsou vlastně velké buchty, které se zpravidla plní švestkami, cukrem a mákem. V některých receptech se těsto skládá primárně z mouky, mléka, droždí a cukru, v jiných se ale také pracuje s bramborami, a tak má těsto netypický nádech. Buďáky nebo také v některých částech Česka slíváky jsou zkrátka naprostou lahůdkou, kterou by měl během léta vyzkoušet každý. O tom, že jsou dokonalé, svědčí i fakt, že na ně nedaly dopustit naše babičky, které, jakmile na zahradě dozrály švestky, utíkaly zadělávat těsto.

Buďáky jsou vlastně takové zvětšené buchty. Zdroj: Shutterstock

Těsto na buďáky

Do velké mísy nalijte 200 gramů vlažné vody a rozdrobte do ní 12 gramů čerstvého droždí. Vmíchejte do směsi pak 50 gramů cukru, 1 vejce, 80 gramů změklého sádla, 1 sáček vanilkového cukru, 1 lžíci citronové šťávy, špetku soli a také 300 gramů hladké mouky a 200 gramů polohrubé mouky. Nakonec do těsta zamíchejte ještě 100 gramů uvařených a nastrouhaných brambor. Všechny ingredience společně vypracujte v tužší těsto, které následně poprašte moukou a pod utěrkou jej nechte zhruba 45 minut kynout.

Jakmile buďáky naskládáte do pekáčku, nechte je znovu kynout, aby nabyly na objemu. Zdroj: Profimedia

Plnění buďáků

Po uplynutí času přendejte těsto z mísy na pomoučenou pracovní plochu a rozdělte jej na zhruba 4 stejně velké části. Každou část vyválejte do placky ve tvaru obdélníku a můžete se pustit do plnění. Do každé buchty dejte zhruba 3 rozpůlené švestky. Pokládejte je vždy řeznou plochou vzhůru. Díky tomu totiž švestky při pečení nepustí tolik šťávy a buďáky tak nebudou nepříjemně mokré. Ještě než jednotlivé buchty zabalíte, posypte švestky asi 1 lžicí máku a 1 lžicí krupicového cukru.

Připravené buďáky zabalte a okraje dobře zmáčkněte, aby náplň nevytekla. Buďáky položte na pečicím papírem vyložený plech a přikryjte je utěrkou. Pod ní je nechte zhruba 30 minut dokynout. V úplném závěru buďáky potřete sádlem a pečte je v troubě vyhřáté na 190 stupňů Celsia asi 17 minut. Po upečení nechte buďáky vychladnout a poprašte je moučkovým cukrem.

