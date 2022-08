Švestkové knedlíky z Chalupářů. Jak je připravovala Bohdalová?

K létu patří sladká jídla a jedním typicky českým hitem jsou švestkové knedlíky. Pojďte si je připravit tak, jak je dělala Jiřina Bohdalová ve známém kultovním seriálu Chalupáři. Vzpomínáte, jak si na nich Toník Balabán z rukou paní Fuchsové pochutnával?

Ovocné knedlíky

Vařené těsto plněné ovocem je známé jen z české, rakouské a polské kuchyně. Na jídelníčku v jiných zemí se s nimi setkáte jen ojediněle. Naprostou klasikou jsou kynuté knedlíky, které se většinou plní povidly a marmeládou. Častou variantou jsou i ovocné knedlíky z bramborového těsta, do kterého se balí čerstvé sezónní ovoce. Výjimkou není ani použití odpalovaného nebo pařeného těsta.

Nejzdravější jsou knedlíky tvarohové, které jsou zároveň nejsnazší na výrobu. Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Nejlepší jsou tvarohové

Nejzdravější jsou knedlíky tvarohové, které jsou zároveň nejsnazší na výrobu. Celkově neobsahují tolik kalorií a jsou lépe stravitelné. Dokonce jej můžete připravit bez vajec a jen s malým podílem mouky a cukru nebo medu. A v případě, že potřebujete mít pokrm do půl hodiny hotový, je pro vás recept na tvarohové knedlíky naprosto ideálním řešením na rychlý oběd či večeři.

Příprava tvarohového těsta

Do misky nasypte 450 až 500 g hladké mouky a přidejte dvě kostky měkkého tvarohu. Nepoužívejte ten ve vaničkách, bývá moc řídký. Do směsi rozklepněte 1 celé vajíčko, dodejte špetku soli a vše umíchejte do naprosto hladké konzistence bez hrudek. Pokud se vám bude zdát těsto řídké a lepivé, zaprašte ho ještě potřebným množstvím mouky. Ve chvíli, kdy budete s těstem spokojeni, utvořte z něho bochánek nebo delší válec, v nichž těsto drží pěkně pohromadě.

Pojďme balit knedlíky

Máte dvě možnosti postupu. Z bochánku si na pomoučněném vále vyválejte placku, kterou rozkrájíte na stejně velké čtverce. V případě válce si vždy odkrojte náležitý kus těsta, který dlaní rozmáčknete na placatý ovál či kruh. V obou případech do připraveného těsta vložte švestku a zabalte ji tak, aby vznikl kulatý a hladký knedlík. Je lepší použít dozrálé sladké švestky, protože knedlíky nebudete muset doslazovat. V případě, že jsou švestky nakyslé přidejte do knedlíků trošku cukru, medu nebo marcipánu.

Do připraveného těsta vložte švestku a zabalte ji tak, aby vznikl kulatý a hladký knedlík. Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Knedlíky rovnou uvařte, anebo skladujte v mrazáku

Pokud budete knedlíky podávat přímo na stůl, vložte je cca na 10 minut do mírně osolené vařící vody. Důležité je dát knedlíky do vody co nejrychleji za sebou, aby se vařily všechny stejnou dobu. Proto byste je měli při balení dělat stejně veliké. Nezapomeňte knedlíky promíchat, aby se vám zbytečně nepřilepily ke dnu a k sobě. Hrnec přiklopte tak na 2 minuty pokličkou a poté opět promíchejte. Jakmile budou knedlíky plavat na povrchu, můžete je slít a máte je připravené k servírování.

Tvarohové ovocné knedlíky si můžete vyrobit i do zásoby a uchovávat je v mrazáku. Když přijde jejich čas, stačí je zmrzlé uvařit jako v předchozím případě, jen budou potřebovat o něco pár minut více času, než budou hotové oproti těm čerstvým.

Jak knedlíky ochutit

Klasikou je rozpuštěné máslo s cukrem, ale k dochucení lze použít i tvrdý strouhaný tvaroh, skořici, osmaženou strouhanku, mletý mák nebo kysanou smetanu. Stejně tak můžete knedlíky zasypat strouhaným perníkem či mletými ořechy.

Mrkněte pro inspiraci na video zde:

