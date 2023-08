Švestkové knedlíky z tvarohového těsta: Kluci v akci mají ten nejlepší recept

Švestkové knedlíky jsou dokonalou letní pochoutkou. Pravda je ale taková, že se do těch z kynutého těsta ne každému chce a ne každý má na jejich přípravu čas. Není proto nic jednoduššího, než je udělat z těsta tvarohového. Zabere to pár minut a výsledek je famózní.

Ovocné knedlíky k létu zkrátka neodmyslitelně patří. A protože je nyní v plném proudu sezóna švestek, byla by věčná škoda právě toto ovoce nevyužít. Pokud vás ovšem od přípravy ovocných knedlíků odrazuje její časová náročnost, která se zkrátka k výrobě kynutého těsta pojí, udělejte je mnohem rychleji a snadněji z tvarohového těsta.

Podrobný postup, jak připravit ty nejlepší švestkové knedlíky, najdete ve videu:

Tvarohové těsto

I když se prapůvodně ovocné knedlíky dělaly výhradně z kynutého těsta, postupem času se stalo mnohem populárnější těsto tvarohové. A není se čemu divit. S kynutým těstem je pochopitelně spousta práce a je dost náročné i časově. A i když dodržíte přesný postup, stále hrozí, že těsto například špatně vykyne nebo nebude držet tvar. Žádný z těchto problémů ale u tvarohového těsta vůbec nehrozí a práce s ním je nesmírně jednoduchá. Dokonalé tvarohové těsto zkrátka dokáže vyrobit naprosto každý, a to i ten, kdo nemá v kuchyni příliš mnoho zkušeností. Navíc se spousta lidí shoduje na tom, že jsou ovocné knedlíky z tvarohového těsta mnohem chutnější.

Švestkové knedlíky z tvarohového těsta jsou hned hotové a chutnají skvěle. Zdroj: Shutterstock

Švestkové knedlíky podle Kluků v akci

V první řadě si nachystejte švestky. Na 6 porcí budete potřebovat zhruba 20 švestek, které důkladně omyjte, rozkrojte je napůl a zbavte je pecky. Pak nechte švestky na chvíli stranou a vypracujte si těsto.

Švestky omyjte, rozkrojte a zbavte pecky. Do každého knedlíku pak můžete dát buď jen půlku švestky, pokud chcete mít knedlíky malé, nebo rovnou dvě půlky pro větší knedlíky. Zdroj: Profimedia

Do mísy nasypte 300 gramů polohrubé mouky a smíchejte ji s 1 lžičkou prášku do pečiva a 2 špetkami soli. Pak do mísy vyklepněte 2 celá vejce, přidejte 5 lžic rozpuštěného másla a také 250 gramů tučného tvarohu ve vaničce. Ze všech ingrediencí vypracujte hladké těsto. Pokud máte pocit, že se příliš lepí, neváhejte do něj přidat trochu mouky navíc.

Plnění knedlíků

Když je těsto hotové, z mísy ho přendejte na pomoučenou pracovní plochu a vytvořte z něj dlouhý váleček. Z něj pak odkrajujte stejně velké kousky těsta. Každý kousek těsta v rukách proměňte v placičku a do jejího středu umístěte 1 švestku. Knedlík dobře zabalte, aby při vaření náplň nevytekla. Knedlíky pak vařte v horké vodě zhruba 7 minut. Horké knedlíky rovnou podávejte. Na talíři je ideálně zasypte moučkovým cukrem, opraženou strouhankou a polijte je rozpuštěným máslem.

