Švestkový koláč z jogurtového těsta: Oblíbený recept Nadi Konvalinkové

V létě jsou vítané hlavně osvěžující a zároveň lehčí dezerty, které jsou krásně šťavnaté a plné ovocné chuti. Jedním takovým je bezesporu švestkový koláč, který si nesmírně oblíbila i herečka Naďa Konvalinková. Je jednoduchý na přípravu a stoprocentně si ho zamiluje celá rodina.

Švestky patří k tomu vůbec nejoblíbenějšímu letnímu ovoci a ti, kterým rostou tyto plody na zahradě, si jistě mnou ruce. Švestky jsou velmi univerzální. Dají se usušit, zavařit, připravit z nich kompot, povidla anebo z nich upéct šťavnaté dorty a koláče. Často se švestkové koláče připravují z kynutého těsta. To je ovšem poněkud náročnější na přípravu, a to jak časově, tak fyzicky. A do toho se v parných letních dnech nechce pouštět snad nikdo. Vynikající alternativou je lité těsto s jogurtem.

Jogurtové těsto

Těsta z jogurtu dobře znaly už naše babičky. Postupem času se na ně ovšem tak trochu pozapomnělo a na výslunní se zase vrací až v posledních letech. A jejich popularitě se nelze divit. Jogurtová těsta jsou totiž mnohem lehčí než těsta klasická a zároveň je díky jogurtu ve výsledku moučník krásně jemný a vláčný. Zkuste příště jogurt přidat například do těsta na bábovku či bublaninu. Anebo se o jeho výhodách přesvědčte hned a upečte si geniální švestkový koláč.

Švestkový koláč podle Nadi Konvalinkové

Švestkový koláč s drobenkou si získal srdce mnohých. Zdroj: Shutterstock

Budete potřebovat:

Na těsto

1 hrnek bílého jogurtu (250 mililitrů)

1/2 hrnku cukru krupice

1 a 1/2 hrnku polohrubé mouky

2 vejce

1 sáček vanilkového cukru

1 sáček prášku do pečiva

1 panák rumu

1,5 kilogramu švestek

Na drobenku

70 gramů másla

8 lžic hrubé mouky

4 lžíce cukru

1 sáček vanilkového cukru

1 lžíci rumu

Postup:

Do velké mísy nalijeme jogurt, přidáme cukr, polohrubou mouku, vejce, vanilkový cukr, prášek do pečiva a panáka rumu. Všechno společně vypracujeme v hladké hustější těsto a nalijeme ho do sádlem vymazané a hrubou moukou vysypané formy. Švestky rozpůlíme, odstraníme pecku a úhledně je na těsto poskládáme.

Z másla, obou cukrů, mouky a rumu rukama vytvoříme drobenku a rovnoměrně s ní posypeme koláč. Vložíme do trouby vyhřáté na 200 stupňů Celsia na 10 minut. Následně teplotu snížíme na 180 °C a pečeme dalších 30 minut. Necháme vychladnout a můžeme podávat.

TIP: Koláč je díky jogurtu velmi vláčný, pokud byste jej ovšem chtěli připravit v ještě více osvěžující verzi, můžete drobenku nahradit vynikajícím pudinkovým krémem. Jeho příprava zabere jen chvilku a výsledek rozhodně stojí za to.

Pudinkový krém švestkový koláč osvěží. Zvláště pak, necháte-li koláč před podáváním vychladit. Zdroj: Shutterstock

Na pudinkový krém budete potřebovat:

3 žloutky

5 bílků

1 balíček vanilkového pudinku

150 mililitrů zakysané smetany

5 lžic cukru krupice

1 lžičku skořice

Postup:

Připravené těsto podle prvního receptu nalijeme do vymazané formy. Na těsto nasypeme jednu lžíci cukru krupice a na něj teprve naskládáme vypeckované půlky švestek. Švestky ještě posypeme skořicí. Následně si připravíme krém. V jedné nádobě si vyšleháme bílky společně se čtyřmi lžícemi cukru do hosté pěny, v jiné míse smícháme žloutky s vanilkovým pudinkovým práškem a zakysanou smetanou. Nakonec obě směsi spojíme a krém natřeme do koláč. Pečeme v troubě vyhřáté na 170 °C asi 45 minut.