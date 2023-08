Švestky ve vlastní šťávě: Nacpěte je do sklenic a je to. Žádný cukr, žádná voda

Švestky právě dozrávají a vy byste si rádi připravili jejich zásoby na zimu? Máme pro vás tip, jak je nejlépe zužitkovat. Zkuste to tentokrát ve vlastní šťávě, bez vody i cukru, zcela jednoduše!

Období, kdy dosahují švestky své zralosti netrvá dlouho, za to intenzivněji se na něj zahradníci těší. Švestky jsou lahodné a zdravé ovoce, které je dobré si uchovat na zimu a zásobit se vitaminy na horší časy. Co všechno lze ze švestek udělat a jak je co nejjednodušším způsobem zavařit? Poradíme vám!

Ve vlastní šťávě

Chuť švestek je geniální sama o sobě. Nepotřebují nijak vylepšit. Proto je vůbec nejlepší způsob švestky zavařit jen ve vlastní šťávě. Jak na to, se podívejte na videu:

Bojíte se, že nebudou dostatečně sladké? Není nutné k nim nasypat kila cukru. Pokud se totiž budete řídit pravidlem, že zavaříte skutečně pěkně vyzrálé plody, není cukr potřeba.

Vybírejte pečlivě

Tak jako u ostatního ovoce, u švestek platí, že je dobré švestky vybírat skutečně pečlivě. Nespěchejte na ně a poskytněte jim dostatek času pro dozrání. Když budete zavařovat plody, které ještě zralé nebudou, zbytečně je budete muset dosladit. Nechte přírodu pracovat za vás.

Stejně tak dbejte na kvalitu plodů. Přezrálé, naťuknuté švestky raději zpracujte jinak. Uvařte z nich třeba knedlíky, upečte lahodný koláč, ale určitě je nedávejte do sklenic. Mohli byste si tak zásoby na zimu jednoduše a rychle zničit.

Počkejte, až budou švestky perfektně zralé, nebudete pak potřebovat ani gram cukru. Zdroj: 123rf

Pecku pryč

Jediná práce, která vás nemine, je vypeckování ovoce. Zbavte švestky pecek, pořádně je omyjte a jednoduše nacpěte do čistých, předem sterilizovaných sklenic. Pevně je zavíčkujte a vložte do zavařovacího hrnce. Tam je při 85 °C zahřívejte aspoň 25 minut. Švestky teplem pustí vlastní šťávu a zavaří se. Takto připravené švestky pak využijete, jak budete potřebovat. Na koláč, pod maso, do kdejakého sladkého pokrmu.

Z ovoce připravíte cokoliv. Třeba i pikantní omáčku k masu. Zdroj: Photographee.eu / Shutterstock.com

Vyvarujte se chyb

Zavařování je opravdu jednoduché, zvlášť to, kdy plody zavařujete ve vlastní šťávě. Přesto se nevědomky můžete dopustit několika chyb, které vám práci zhatí. Proto si dávejte vždy pozor nejen na kvalitu ovoce, ale také na čistotu náčiní.

Sterilizujte sklenice i víčka.

Neochutnávejte tou samou lžící. Jakmile lžíci olíznete, vezměte k další práci čistou.

Nezapomínejte sklenky vždy pořádně naplnit. Pokud tedy úrody nemáte mnoho, ale do zavařování se přesto pustit chcete, přizpůsobte množství plodů velikost sklenice.

Zavařeniny vždy skladujte na místě, kde je temno a chlad.

Sklenice s dobrotami byste neměli vystavovat sluníčku.

