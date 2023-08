Švestky zavařené za 15 minut: Ty z trouby chutnají fantasticky

Sezóna švestek není nijak dlouhá a i v obchodech jsou k dostání jen chvilku. Přitom je to ovoce plné vitamínů, které byste měli do svého jídelníčku rozhodně zařazovat pravidelně. Neváhejte tedy ani chvilku a připravte si zásoby i na měsíce, kdy není švestková sezóna. Zavařte je v troubě, stačí vám na to 15 minut. Ukážeme vám, jak na to.

Švestky jsou lahodné, i když mnohdy trochu opomíjené ovoce. A to je škoda. Tyto modré plody mají lahodnou chuť a blahodárné účinky na lidský organismus. Navíc se z nich mohou stát i vaši pomocníci při hubnutí. Pokud vám rostou na zahradě, neváhejte a zavařte si je na horší časy. Budete tak mít zdroj zdraví vždy po ruce. Zhubněte se švestkami I když obsahují poměrně velkorysé množství cukru, jsou švestky výborným pomocníkem při hubnutí. Švestky totiž dokáží vyplavovat přebytečnou vodu z organismu a navíc obsahují látky, které na sebe dokáží ve střevech vázat tukové částice. Umí nastartovat metabolismus a jsou přírodním zdrojem vlákniny, takže vaše zažívání bude díky tomuto ovoci jako v bavlnce. Kromě toho jsou opravdu dobrým zdrojem vitaminů skupiny B a příznivě ovlivňují nervy, mozek, ale i odolnost vůči stresu. Zavařte je I to jsou důvody, proč byste se neměli s konzumací tohoto lahodného ovoce spokojit jen pár týdnů v roce, ale naopak byste si měli zajistit jeho zásoby. Nejjednodušší způsob je jejich zavaření. Jak na švestkový kompot, se podívejte na video: Švestky jsou samy o sobě dost sladké, pokud tedy zvolíte perfektně zralé plody, nemusíte kompot ani jinou zavařeninu zbytečně doslazovat. Stačí, když podpoříte jejich chuť vhodným kořením. Přidejte do nálevu voňavé koření. Švestkám velmi sluší. Skořice navíc také podporuje hubnutí. Zdroj: Archiv ireceptar.cz Voňavé koření Švestky můžete zavařit i pomocí trouby. Omyjte je, vypeckujte. Připravte si na ně speciální lák z litru vody, dvou svitků skořice, kůry z bio citronu, citronové šťávy, pár kousků hřebíčku a tří hvězdiček badyánu. Dochuťte čtyřmi lžícemi tuzemského rumu, přiveďte k varu a nechte 15 minut probublávat. Pokud trváte na sladké chuti, přisypejte ještě 200 gramů cukru, ovšem není to nezbytně nutné. Švestky jsou lahůdka, navíc mají spoustu zdravotních benefitů. Zdroj: Nitr / Shutterstock.com Do trouby a je hotovo Mezitím vypeckovanými švestkami jednoduše naplňte perfektně čisté sklenice, které zalijete vychladlým nálevem. Všechny sklenice, jakmile jsou napěchované švestkami a zalité, pevně zavíčkujte a vyskládejte do hlubšího plechu nebo pekáče. Podlijte je vodou, měla by sahat zhruba dva až tři centimetry ode dna. Pekáč se sklenicemi pak dejte do trouby předehřáté na na 175 °C. Nastavte si časomíru na 40 minut a sklenice se švestkami takto zavařte. Po uplynutí doby troubu vypněte, ale neotvírejte. Jednoduše tam nechte švestkové zavařeniny vychladnout.