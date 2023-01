Poctivá svíčková na smetaně podle mistra kuchaře. Lepší jste nejedli

Je královnou mezi omáčkami a považujeme ji za české sváteční jídlo. Receptů na lahodnou svíčkovou omáčku je mnoho. Zkuste ale ten podle mistra kuchaře, uvidíte, že jste lepší svíčkovou ještě nejedli.

Nejčastěji se podává s karlovarským nebo houskovým knedlíkem a snad každá hospodyňka má ten svůj vymazlený recept na poctivou a nejlepší svíčkovou. Přesto může být lahodná omáčka pro spoustu kuchařek výzvou. Kořenová zelenina musí být ve správném poměru a velmi záleží i na volbě ostatních ingrediencí, které tvoří jedinečnou chuťovou mozaiku.

Svíčková omáčka je v naší kuchyni téměř něco posvátného, v kostce se však jedná pouze o masu dušené v troubě na zeleninovém základu. Důležitý je poměř kořenové zeleniny. V převaze by měla být mrkev, která dodá omáčce nasládlou chuť a oranžovou barvu. Následuje celer a petržel.

Volba masa je na vás

Název omáčky sice radí připravit ji z pravé svíčkové, nicméně k dušení ve šťávě v troubě se rozhodně hodí jiné části hovězího. Svíčková je minutkové maso a pro dlouhou tepelnou úpravu je jí škoda. Zvolit můžete hovězí váleček nebo pěkné hovězí zadní. Šťavnatost získáte protýkáním špekem.

Specifickou chuť má omáčka díky kořenové zelenině. Zdroj: shutterstock

Vývar do základu

Maso a kořenovou zeleninu je třeba podlít. Samozřejmě můžete použít obyčejnou vodu, lepší je však udělat si jednoduchý vývar z odřezků. Slupky ze zeleniny, které jste získali při jejím očištění nechte vyvařit spolu s odřezky z masa. Intenzivní chuť svíčkové dodá důkladné opečení zeleniny. Při vaření sváteční omáčky je to v podstatě nejzdlouhavější a nejnáročnější část, pak už se lahodný pokrm vaří skoro sám.

Na zeleninu pomalu

V hrnci nechejte rozpustit třetinu kostky másla. Jakmile se rozehřeje, přisypte do něj větší cibuli nasekanou najemno. Ihned přidejte kořenovou zeleninu. Pro snadnější opékání ji můžete nahrubo nastrouhat, nebo ji nakrájejte na malé kostičky. Mrkev by měla tvořit největší část, připravte si tři větší mrkve, dvě petržele a půl bulvy celeru. Restování zeleniny zabere klidně i dvacet minut, což je dostatek času na prošpikování masa. Aby se vám s masem a špekem lépe pracovalo, nakrájejte si špek na tenké špalky a dejte na chvíli do mrazáku.

Svíčkovou můžete péct v troubě, nebo vařit na plotně. Zdroj: shutterstock

Trocha čekání

Hotová zelenina by měla mít zlatavou barvu. Jakmile je hotovo, je na čase přidat k zelenině černý pepř, nové koření a bobkové listy, koření nechte krásně rozvonět a přisypte trochu sušených brusinek a čerstvého tymiánu. Jediné, co v základu chybí, je maso a plnotučná hořčice. Zvyšte plamen a prošpikované maso vložte na základ a přidejte kávovou lžičku hořčice. Vše společně ještě dobře opečte, a vše zalijte připraveným vývarem. Nechte na plotně dvě až tři hodiny probublávat tak, aby se tekutina zredukovala, maso změklo a chutě se propojily.

Dokončení omáčky

Pokud nechcete mít omáčku příliš výraznou, vyjměte ze základu koření. Jestli chcete mít plnou chuť, nebojte se vyndat jen část koření a zbytek i se základem rozmixovat. Do rozmixované omáčky vymačkejte šťávu z jednoho citronu a podle chuti přilijte smetanu. Je-li potřeba, dolaďte chuť solí a cukrem, omáčku ještě chvilku provařte a podávejte s plátkem masa a zvoleným knedlíkem. Pokud nemáte zavařené brusinky, zkuste malou obměnu a na závěr posypte hotové dílo troškou sušených brusinek. Uvidíte, že i ty dodají omáčce skvělou chuť.

