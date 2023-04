Nejlepší svíčková pečeně na smetaně: Fantastickou chuť dodá správné špikování

Milujete svíčkovou na smetaně, ale doma ji neděláte a nevíte si rady, co s tím? I když budete potřebovat řadu ingrediencí, není to těžký recept, který byste nemohli zvládnout i napoprvé skvěle. Masíčko pořádně prošpikujte, nechte "zatáhnout" a šup s ním do pekáčku. Jak se to dělá?

Zdroje: cs.wikipedia.org, www.cooklikeczechs.com, www.milujemedobremaso.cz Svíčková jako od maminky Není svíčková jako svíčková. O ten svůj "jediný správný" a nejlepší recept se někdy lidé dokážou servat jako koně. Je to až k nevíře, jaká bojovnost se skrývá v srdcích milovníků jídla, když jde o maminčinu svíčkovou, nejlepší hovězí guláš nebo správné knedlíky. Pořady o vaření tak dávají nejen nahlédnout pod pokličky kuchtíků, ale také do dušičky každého účastníka, který bere jídlo smrtelně vážně. Nebojte se vyzkoušet jiné věci. Někdo má radši svíčkovou pikantní a výraznou, jiný miluje smetánku z místní mlékárny a proto je ta jeho světloulinká a jemná jako podmáslí. Proti gustu! No, vždyť to znáte. Podívejte se na krásně zpracovaný recept na svíčkovou na smetaně, kterou si pro vás připravil autor videa Vaříme s Kubíčkem: Maso, špek i karamel Po začátečníky je třeba dodat pár informací navíc. Například název "svíčková" je docela zvláštní, stejně tak i fakt, že se z pravé svíčkové pokrm zpravidla nedělá. Tento sval je poměrně tenký a dlouhý jako svíce a v jeho okolí je poměrně dost loje, což může být určitě možný základ pojemenování kousku masa. Také se ale říká, že je to název ve skutečnosti odvozený od používání svíček během přípravy a stolování. Prý se váže k tradici kdysi snad dodržované v Čechách, když řezničtí tovaryši skončili své učení. Mistr řezník či jeho žena jim na konci dne nabídli vydatnou večeři z kousku hovězího pečeného na zelenině. Prý je také možné, že po šeru při svíčkách panímáma omylem nalila k pečeni smetanu. Kdo ví! Dalším - neméně zajímavým - faktem je to, že pravá svíčková se k přípravě tohoto pokrmu nepoužívá. Pravá svíčková je vhodnější na steaky, grilování, carpaccio nebo tatarák, ale i tyhle dobroty lze připravit z jiných druhů hovězího. Na přípravu svíčkové se hodí hovězí hrudí, vysoké žebro i kulatá nebo loupaná plec. Nicméně maso by mělo být dobře vyzrálé. Můžete se setkat s tím, že se špekem či slaninou šrůtka obaluje, ale špikování je vhodnější. Zdroj: Profimedia Aby bylo maso šťavnaté, musí se nejen dobře zatáhnout, ale také se špikuje. Ve videopříspěvku si můžete všimnout chytrého fíglu s mraženým špekem. Pokud však máte špikovací jehlu, stačí do jejího zobáčku upnout úzký špalíček špeku a masem jej protáhnout. Někteří kuchaři také naklepávají šrůtku masa ze všech stran a pak jej stáhnou provázkem. I to by mělo pomoci udržet šťávu a pěkný tvar. Pro zvýraznění chutí se přidává nejen troška hořčice, ale také někdy i karamel. Ten omáčku dosladí a dá jí zajímavý šmrnc. Dává se ho ale jen malé množství, aby se vybalancovala chuť sladkého karamelu a nakyslé hořčice, případně octa nebo citronové šťávy. Prostě i svíčková se dá dělat různě a je jen na vašem jazýčku, jaká svíčková vám učaruje nejvíc. Svíčková má mnoho podob, ale stejný základ. Zdroj: Shutterstock Chcete si udělat svíčkovou na dovolené? Trávíte nějakou dobu v zahraničí a svým známých chcete představit tohle vynikající jídlo? Pozor! V mnohých zemích nenajdete ani petržel, ani celer. Řapíkatý celer se dá určitě použít, ale obarví vám omáčku do zelena. Zelená petrželka je možnou náhradou, jídlo vám ovoní, ale pokud i ji rozmixujete, bude omáčka jako brčál. Jednoduše nebude taková, jakou znáte z domova.