Svíčková na smetaně: Jednoduchý, geniálně chutťově vyvážený recept

Svíčková na smetaně patří k nejoblíbenějším pokrmům a je právem označována za český národní poklad. I proto má z její přípravy hodně lidí obavy. Pravdou je, že spousta receptů na první pohled může působit poměrně složitě, ne vždy tomu tak ale je. S tím správným postupem svíčkovou zvládne dokonale připravit i méně zkušený kuchař.

Zdroje: tipio.cz, kucharkaprodceru.cz, toprecepty.cz

Svíčková na smetaně, lidově také svíčková omáčka, je Čechy milovaným pokrmem, který se připravuje už ohromnou řadu let. Název tohoto oblíbeného jídla ale může leckomu splést hlavu. Přestože jde o svíčkovou, s hovězí svíčkovou se v mnoha receptech vůbec nepracuje a nejčastěji bývá nahrazována hovězím zadním nebo kulatou plecí, které se ke smetanové omáčce z kořenové zeleniny hodí mnohem více. Kromě toho, že je pravá hovězí svíčková velmi drahá, tak se také na dlouhé vaření a dušení vůbec nehodí. Maso by se prakticky znehodnotilo a jeho přednosti by se vytratily.

Pravá svíčková se paradoxně na přípravu svíčkové na smetaně úplně nehodí. Lépe uděláte, když si z ní připravíte steak. Zdroj: Shutterstock

Maso na svíčkovou

Jak už bylo řečeno, používat pravou hovězí svíčkovou při přípravě svíčkové na smetaně by bylo možné považovat za barbarství. Mnohem lépe uděláte, když použijete například kulatou hovězí plec, kterou možná znáte pod názvem falešná svíčková. Jde o maso s menším obsahem tuku, je tedy libovější. Zároveň má v sobě ale velké množství kolagenu, který dodá omáčce ještě lepší a zajímavější chuť.

Pokud se vám nepodaří sehnat falešnou svíčkovou, skvěle se do omáčky hodí také vyzrálé hovězí zadní anebo hovězí kýta. Ta je opravdu libová, což je na jednu stranu plus, na tu druhou ale mínus. Libové maso má totiž mnohem větší tendence se vysušovat, a tak je vždy lepší jej před vařením ještě prošpikovat špekem.

Úžasná a jednoduchá svíčková na smetaně

Svíčková omáčka chutná všem. Zdroj: Shutterstock

Budete potřebovat:

1 200 g hovězího masa (kulatá plec, hovězí zadní…)

3 mrkve

3 petržele

2 větší cibule

1/4 celeru

100 g špeku

3 lžíce másla

2 lžíce oleje

2 lžíce krupicového cukru

3 lžíce kvasného octa

1 lžíci plnotučné hořčice

180 ml tučné smetany (alespoň 33%)

10 kuliček černého pepře

6 kuliček nového koření

1 lžičku tymiánu

2 bobkové listy

sůl

pepř

Postup:

V první řadě si nachystáme maso. Omyjeme ho, osušíme a na několika místech do něj uděláme nožem hlubší díry, do kterých vložíme na tenké proužky nakrájený špek. Poté maso osolíme a opepříme, v hrnci si rozehřejeme máslo s olejem a maso zprudka ze všech stran opečeme, aby se zatáhlo. Až se tak stane, vyndáme ho z hrnce.

Na výpeku, který po masu v hrnci zbyl, následně opečeme najemno nakrájenou cibuli společně s pokrájenou kořenovou zeleninou. Obsah hrnce zasypeme cukrem a mícháme, dokud cukr nezačne karamelizovat. Pak do hrnce přijde ocet. Stále mícháme a čekáme, než se ocet vypaří. Následně přidáme všechno koření a hořčici.

Vezmeme si hlubší pekáček s poklicí a osmaženou zeleninu do něj i s kořením přendáme. Na zeleninu položíme maso a podlijeme jej dostatečným množstvím vody. Pekáč přiklopíme a vložíme ho do trouby vyhřáté na 180 stupňů asi na 2 hodiny.

Na konci pečení si dáme maso stranou, odstraníme z pekáčku koření a zeleninu rozmixujeme tyčovým mixérem. Nakonec ji ještě zahustíme smetanou a dochutíme solí, cukrem a případně také octem. A je hotovo!

Omáčku podáváme s plátkem masa, houskovým knedlíkem a ideálně také citronem, brusinkami a šlehačkou.

TIP: Najít v omáčce před mixováním všechno koření může být poměrně tvrdým oříškem. Je proto lepší všechno koření před přidáním do omáčky svázat například do gázy. Skvěle poslouží i malý kulatý cedníček na čaj.