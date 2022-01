Jak dochutit svíčkovou omáčku: Toto přidávají porotci Masterchefa

Svíčková omáčka je česká klasika, na které si při svátečních příležitostech rád pochutná nejspíš každý z nás. Smetanová omáčka z kořenové zeleniny s hovězím masem je prostě něco, na co český národ nedá dopustit. A co teprve, když vám poradíme, čím svíčkovou omáčku dochucují porotci Masterchefa!

Svíčková patří do českého jídelníčku stejně jako koprovka, rajská nebo třeba guláš. Je jednou z našich nejoblíbenějších omáček, která se připravuje především při svátečních příležitostech. Není totiž vůbec snadná, zabere dost času a pozná se na ní kuchařský um. Ne každý si na ni tedy troufne.

Pokud patříte mezi ty, kdo svíčkovou omáčku připravují, ale pořád mají pocit, že jim v ní něco chybí, máme pro vás tipy od porotců Masterchefa, čím ji dochutit, aby chutnala dokonale.

Na svíčkovou se nejlépe hodí hovězí maso. Zdroj: Andrei Iakhniuk / Shutterstock.com

Svíčkovou omáčku můžete připravit i k jinému masu

Je možné, že jste už narazili i na svíčkovou z jiného masa, než z hovězího. Existují totiž alternativy z kuřecího, krůtího, mletého masa i zvěřiny. Nejoblíbenější je ale svíčková z hovězího. Nejčastěji se používá hovězí zadní, neboli falešná svíčková, je totiž mnohem vhodnější než ta pravá. Ta se hodí spíše na přípravu minutek, na dlouhé vaření či pečení je jí škoda, přece jen se nejedná o levnou záležitost. Dříve bylo hovězí maso levné, tudíž hospodyňky pro přípravu svíčkové používaly ten nejlepší kus. Měly tak jistotu, že maso bude křehoučké.

Pokud nechcete, aby bylo maso na svíčkovou suché a tvrdé, musíte ho řádně prošpikovat špekem a následně zprudka opéct na másle. Poté nechte maso odležet, aby bylo měkké.

Důležitý je i poměr kořenové zeleniny, která se nakládá společně s masem. Mrkve, celeru a petržele by mělo být stejné množství. Dále přidejte bobkový list, nové koření a celý pepř. Tyto druhy koření do svíčkové neodmyslitelně patří. Vše se zalije máslem a dá do lednice alespoň na 24 hodin. Můžete ale klidně nechat až tři dny, jako to dělá šéfkuchař a porotce Masterchefa Jan Punčochář.

Přemek Forejt dochucuje svíčkovou hořčicí. Zdroj: profimedia.cz

Maso můžete se zeleninou vařit i dusit

Je na vás, zda budete maso se zeleninou vařit nebo dusit. Důležité je, aby bylo měkké. Dalším trikem je, že pokud budete mít hodně kořenové zeleniny, nemusíte svíčkovou ani zahušťovat. Stačí, když zeleninu rozmixujete. Kdyby byla přece jen tekutá, zahustěte ji jíškou. Zjemněte ji smetanou na vaření nebo zakysanou smetanou, pokud máte rádi kyselejší chuť. Pro tu se dá použít i citrónová šťáva. Přemek Forejt zase radí použít hořčici nebo bílé víno.

Ke svíčkové neodmyslitelně patří terč z brusinek. Většinou používáme zavařené brusinky z obchodu, ale dle porotců z Masterchefa se dají nahradit ostružinovou zavařeninou nebo domácí brusinkovou omáčkou, kterou doporučují dochutit trochou jalovce.

Na přípravu svíčkové omáčky podle dalšího skvělého kuchaře se podívejte ve videu:

