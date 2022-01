Svíčková z kuřecího masa podle Ládi Hrušky. Je skvělá a rychlejší než klasická

Pokud máte chuť na svíčkovou, ale nemáte čas nakládat hovězí maso nebo ho prostě jen nemáte rádi, pak vyzkoušejte recept Ládi Hrušky, který připravil tuto oblíbenou omáčku s kuřecím masem a výsledek si nemohl vynachválit. Jak zachutná tato variace na svíčkovou vám?

Máte rádi omáčky, ale nevaříte je, protože dlouho trvají? Je svíčková omáčka vaší nejoblíbenější, ale nejste ochotni trávit její přípravou hodiny v kuchyni, tak ji doma nevaříte? Nebo se prostě jen bojíte, že byste ji nezvládli?

Přinášíme vám recept na svíčkovou s kuřecím masem podle Ládi Hrušky, která je chutná, rychlá a zvládne ji úplně každý. Kuřecí maso má navíc rád skoro každý, máte tedy jistotu, že si pochutnají dospělí i děti. Nemluvě o tom, že kuřecí maso je dietnější, tudíž budete mít alespoň lepší pocit, když už si budete tuto kalorickou omáčku dopřávat.

Hruška připravuje svíčkovou z kuřecích prsou, která se mohou snadno vysušit, je tedy nutné dát pozor, aby se tak nestalo a maso bylo křehké. Berte tedy kuřata pouze z prověřených zdrojů a ideálně volných chovů českého původu. Na kvalitě masa je to znát.

Předem omytá kuřecí prsa osolte a opepřete čerstvě namletým pepřem. Zdroj: shutterstock.com

V tomto receptu se používá sterilovaná zelenina

Dále se v receptu můžete setkat se sterilovanou zeleninou. Díky své nakyslé chuti je do tohoto receptu skvělou volbou. Hruška doporučuje přímo Halali.

Na přípravu kuřecí svíčkové podle Ládi Hrušky budete kromě zmíněné zeleniny potřebovat i 100 g kuřecích prsou, lžíci hladké mouky, jednu smetanu ke šlehání a lžíci cukru.

Nakrájejte kuřecí maso na medailonky a osmahněte je z obou stran na troše tuku na pánvi. Přidejte k masu sterilovanou zeleninu i s nálevem. Duste kuře přibližně čtvrt hodiny doměkka. Následně maso vylovte a omáčku rozmixujte.

Brusinky ke svíčkové nesmějí chybět. Zdroj: Pixabay

Nezapomeňte na brusinkový terč

Do kelímku se smetanou rozmícháme lžíci mouky a vše nalijeme za stálého míchání do omáčky a necháme znovu provařit. Omáčka zhoustne a my můžeme dochutit cukrem. Nakonec do ní znovu vložíme maso a podáváme.

I ke svíčkové z kuřecího masa jsou nejlepší knedlíky a ozdobit omáčku můžete stejně jako u klasické terčem z brusinek. Pamatujte, že když má omáčka nějakou tu chybku, brusinky její chuť vždy zachrání!

Na recept na rychlou svíčkovou s kuřecím masem se podívejte ve videu:

