Klasická svíčková: Takto poctivě ji vařila slavná Magdalena Dobromila Rettigová

Je královnou české kuchyně a lidé si na ní pochutnávají již spousty a spousty let. Svíčková omáčka neboli svíčková na smetaně se dá připravit na mnoho způsobů, přičemž každý z nich má něco do sebe. Nejlepší recepty jsou ale ty původní, které pracují s kvalitními surovinami a nevsází na nejrůznější náhražky. Třeba ten od legendární kuchařky Magdaleny Dobromily Rettigové.

Zdroje: recepty.eu, kucharkaprodceru.cz, denik.cz

Vedle vepřo knedlo zela je jedním z nejtypičtějších českých pokrmů také svíčková omáčka známá i jako svíčková na smetaně. Jde o smetanovou omáčku ze zeleniny, ke které se podává plátek vařeného nebo v troubě dušeného hovězího masa a houskový či kynutý knedlík. Navzdory názvu pokrmu se v drtivé většině receptů nepracuje s hovězí svíčkovou, ale spíše s hovězím zadním. Svíčková je totiž nesmírně drahá a na dlouhé dušení či vaření se vůbec nehodí. Dodnes není zcela jasné, proč se tedy český národní pokrm jmenuje svíčková na smetaně, když jde o hovězí maso na smetaně.

Svíčková omáčka je u nás velmi oblíbená. Zdroj: Schalamoon / Shutterstock.com

Magdalena Dobromila Rettigová a její recepty

Zemřela bezmála před dvěma sty lety, o jejích receptech se ale stále mluví a mnozí podle nich dodnes vaří. Spisovatelka Magdalena Dobromila Rettigová se nejvíce proslavila svou Domácí kuchařkou, která se ihned po vydání stala nedílnou součástí nejedné domácnosti. Autorka v ní představila mnoho různých receptů a nevědomky tak formovala českou kuchyni.

Její pokrmy se ale setkávaly také s negativními recenzemi. Podle některých byla totiž jejich příprava finančně vemi náročná. Není jasné, kdy se takový poznatek poprvé objevil, ale nezakládá se na pravdě. Známá kuchařka se totiž ve svých knihách snažila učit hospodyňky šetřit, a i když byly některé ze surovin poněkud nákladnější, vždy se využily na sto procent a nic nepřišlo nazmar. Mezi její nejznámější recepty patří například staročeská nádivka, jablkový nákyp anebo důlkové koláčky.

Jak se vaří svíčková na smetaně

Když se řekne „svíčková na smetaně”, i zkušenější kuchaři dostanou mírné obavy. Tento pokrm je právem považován za jeden z nejlahodnějších, jaké se v českých domácnostech připravují, a tak je logické, že z jeho vaření mají mnozí strach. Nejde ale o nic složitého. Nachystat lahodnou svíčkovou omáčku se správným postupem zvládne totiž naprosto každý.

Svíčková omáčka podle Magdaleny Dobromily Rettigové

Svíčkovou omáčku zvládne každý, kdo se bude držet receptu. Zdroj: Profimedia

Budete potřebovat:

1 kg hovězího zadního

200 g cibule

80 g mrkve

50 g petržele

50 g celeru

6 kuliček nového koření

20 kuliček pepře

3 bobkové listy

1 lžičku tymiánu

1 kelímek smetany ke šlehání

2 lžíce hladké mouky

sůl

šťávu z citronu podle potřeby

olej

Postup:

Všechnu zeleninu si pokrájejte na menší kostky a společně s novým kořením, pepřem, bobkovými listy a tymiánem ji orestujte na troše oleje. Zeleninu s kořením nechte v hrnci popraskávat za občasného míchání asi 15 minut. Mezitím si nachystejte maso. Nakrájejte si jej na asi 2 centimetry silné plátky, vyndejte z hrnce zeleninu a orestujte v něm z obou stran maso, aby se zatáhlo. Nepoužívejte při otáčení vidličku. Propíchnuté maso by totiž pustilo šťávu a bylo by vysušené.

K opečenému masu do hrnce vraťte zeleninu, všechno zalijte asi 1 500 mililitry vody, stáhněte plamen, přiklopte pokličkou a maso duste doměkka, zhruba 60 až 70 minut. Poté maso vyjměte, rozmíchejte si smetanu s moukou a vlijte do omáčky. Omáčku dochuťte ještě solí a citronovou šťávou a nechte ji ještě 8 minut povařit. Nakonec z omáčky vyndejte všechno koření a zeleninu v omáčce buď rozmixujte nebo propasírujte. Do hladké omáčky vraťte maso, prohřejte ho a můžete servírovat. Svíčkovou omáčku podávejte s kouskem masa, knedlíkem a citronem, brusinkami a šlehačkou.