Oblíbená jídla prezidentů: Svíčková v těstíčku podle Klementa Gottwalda

Klement Gottwald ani jeho manželka Marta nepatřili k ukázkovým párům, jak by se na prezidenta a první dámu slušelo. Gottwaldová byla dokonce považována za tlustou a hloupou, její manžel se za ni prý občas i styděl. Věděl však, že by se bez její péče neobešel.

Gottwald nebyl žádný romantik. Říká se, že ho zajímaly jen knihy a politický boj, proto bylo s podivem, že vůbec nějakou ženu měl. Marta ho k oltáři v podstatě po letech soužití dostrkala. Neměli si však co říct, ji politika nezajímala a manželova snaha o revoluci pro ni byla nepochopitelná a směšná.

Jestli však něco Marta uměla, bylo to vařit. Ráda totiž hodně jedla, což se odrazilo na její postavě. Nejraději měla vepřo knedlo zelo, které často pro sebe i prezidenta připravovala. Nejvíce si však užívali při návštěvách Ruska. Přes válku tam dokonce strávili několik let, kdy si je Stalin předcházel a dovolil jim nakupovat ve špičkových obchodech plných lahůdek. Marta byla šťastná. Mohla totiž vařit vše, co se jí zachtělo a nouzí, na rozdíl od obyčejných lidí, rozhodně netrpěla.

Marta Gottwaldová byla prý hloupá, v kuchyni se však otáčet uměla

Jedno se ale Martě muselo nechat, nebyla lakomá. Vždy se s obyčejnými lidmi podělila, nezapomněla totiž na svůj prostý původ. Možná si i ona sama uvědomovala, že není do vysoké společnosti stavěná a že se tam necítí dobře. Nejlépe jí bylo mezi čeledíny a právě v kuchyni.

Není maso jako maso. U hovězího to platí dvojnásob. Zdroj: Profimedia.cz

Svému muži, prezidentovi, vyvařovala, co to šlo. Nejraději prý měl vývar s játrovými knedlíčky, bramborové placky či svíčkovou v těstíčku. Bohužel měl však více než jídlo rád alkohol, ke kterému se uchylovat čím dál tím více.

Gottwald nakonec dával přednost alkoholu před dobrým jídlem

Tradovalo se o něm, že pokud někdo chtěl podepsat něco, s čím Gottwald nesouhlasil, stačilo mu přinést lahev koňaku, popít s ním a úspěch byl zaručen. Marta si údajně také ráda přihnula, ale rozhodně pila méně než její manžel. Tomu prý tajně ředila alkohol v lahvích vodou.

Pojďte si spolu s námi připravit svíčkovou v těstíčku, na které si rád pochutnával.

Domácí listové těsto. Zdroj: Natallia Harahliad / shutterstock.com

Svíčková v těstíčku

Suroviny:

1,5 kilogramu svíčkové

3 lžíce olivového oleje

1 lžíce vinného octa

1 lžička hořčice

250 gramů listového těsta

1 žloutek

pepř, sůl

Postup:

Olej promícháme s octem, hořčicí a pepřem. Svíčkovou očistíme, olejovou směsí maso natřeme a odložíme na noc do chladu. Naloženou svíčkovou zatáhneme na pánvi, přilijeme zbylou marinádu a necháme ji odpařit – maso neustále obracíme. Svíčkovou necháme vychladnout a osolíme. Z listového těsta si připravíme obdélník třikrát širší než je svíčková a o něco delší. Žloutek si rozkvedláme se lžící vody a polovinou plát těsta potřeme. Uprostřed listového těsta uložíme svíčkovou, zavineme je a okraje slepíme. Zavinutou svíčkovou potřeme zbylým žloutkem a dáme péci do trouby rozpálené na 220 °C. Svíčková v těstíčku se peče přibližně 35 minut. Po upečení svíčkovou v těstíčku nakrájíme na přibližně třícentimetrové plátky a servírujeme.

Na přípravu svíčkové Wellington se podívejte ve videu:

