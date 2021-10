Svíčková z dýně: Zkuste alternativu klasické omáčky a nebudete ji chtít jinak

Dýně je na podzim velmi oblíbenou zeleninou, kterou je třeba umět zpracovat na více způsobů nebo vám za chvíli bude takzvaně lézt krkem. Dýně je teď prostě všude! Zapomeňte na miliokrát omílanou polévku a vyzkoušejte svíčkovou omáčku, po které se budete oblizovat.

Recepty z dýně jsou velmi různorodé a snadné, proto se těší velké oblibě. Jistě už jste připravovali polévku z dýně, možná ji pravidelně přidáváte do rizota nebo si ji pečete do teplého podzimního salátu plného vitamínů. Co ale takhle svíčová z dýně? Nechte si trochu zaexperimentovat?

Dýně jako lahůdka i nádoba na vodu

Dýně velmi dobře chutná, nezatěžuje tělo a přináší řadu zdraví prospěšných látek. Své o tom věděli už naši předci. Patří totiž mezi nejstarší kulturní plodiny. Domorodci v Americe ji s chutí pojídali a navíc si z ní vytvářeli nádoby na vodu. Přidávali ji i do různých nápojů. Skvělou zeleninou byla i pro námořníky. Dlouho vydržela a byla plná živin. Také ji používali jako bójku na moři.

Do Evropy ji pak přivezl objevitel Kryštof Kolumbus a evropané si ji zamilovali především pro její velikost, chuť a mnoho možností zpracování. Ve středověku se dokonce dýně přidávala do těsta na chleba, aby se šetřilo s moukou.

Dýně se hodí i k přípravě pizzy. Zdroj: juefraphoto / Shutterstock.com

Jak připravit svíčkovou na smetaně s dýní hokaido

Suroviny:

6 lžic oleje

3 lžíce másla

2 ks cibule

100 g celeru

3-4 lžíce hořčice

6 ks mrkve

2 ks petržele

20 g špeku

3 lístky bobkového listu

6 kuliček nového koření

1 lžička citronové šťávy

1.5 kelímku smetany ke šlehání

1.5 kg hovězího masa

6 kuliček celého černého pepře

250 g dýně hokaido

Postup:

Hovězí maso v celku osolíme, opepříme, prošpikujeme a poté zprudka osmažíme do tmava na troše oleje. Potom maso dáme do pekáčku, kde ho potřeme lžící hořčice. Mezitím očistíme kořenovou zeleninu. Mrkev a petržel nakrájíme na kolečka. Dýni opláchneme a nakrájíme na kostičky společně s cibulemi a celerem.

V hrnci rozehřejeme máslo a poté přidáme zeleninu a smažíme do zlatohněda, přidáme lžíci hnědého cukru a necháme trochu zkaramelizovat. Dále přidáme mletý pepř, bobkové listy, sůl, nové koření a celý pepř. Na pánev od masa dáme smažit cibuli do světle hněda a následně ji přidáme k zelenině. Zeleninu nasypeme na maso, přidáme hořčici, osolíme, opepříme a podlijeme do půlky pekáčku vodou.

Svíčkovou omáčku je možné připravit i s přidáním dýně. Zdroj: Schalamoon / Shutterstock.com

Pečeme zakryté na 180 °C zhruba 2 hodiny podle tuhosti masa. Pokud bude maso tužší, pečeme ještě déle. Následně maso a koření vyjmeme a zeleninu rozmixujeme. Nakonec pomalu vmícháme smetanu a dochutíme solí, cukrem a trochou citronové šťávy, případně trochou hořčice.

Svíčkovou na smetaně s dýní hokaido podáváme s knedlíkem a brusinkovou zavařeninou.

Zdroj: www.countrylife.cz, www.vyzivovo.cz, www.vareni.cz