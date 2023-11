Starý dobrý svítek, který si mnozí po padesátce pamatují z polévek našich babiček. Mladší generace už ho tolik nezná a je to velká škoda! Přitom recept na něj je naprosto jednoduchý a dobrou domácí polévku vyšvihne hned o level výš.

Zkuste někdy vyměnit nudle v polévce za domácí svítek. Nejenže občerstvíte chuť některých polévek, ale připomenete dětem, co vám chutnalo od vašich babiček a velice snadným způsobem předáte recept další generaci. A dobře udělaný svítek žádného gurmána jistě nezklame!

Jak připravit svítkovou polévku se podívejte v tomto YouTube videu kanálu Marie - MAJKA Pačesová.

Tradiční svítek

V současné době využívají svítky do polévky spíše profesionální kuchaři než domácí hospodyně. A je to velká škoda! Jedná se totiž o dokonalou pochoutku a příjemné chuťové i vizuální zpestření. Všichni, kdo si ho pamatují z kuchyně své babičky vědí, že byl vždy krásně žlutý, vysoký, nadýchaný, hedvábný a v puse se doslova rozpadal. Bohužel, v současném domácím repertoáru se už polévkový svítek moc nevyskytuje. A přitom se hodí nejenom do všech masových vývarů, ale i do těch zeleninových. Vyzkoušejte a nebudete litovat!

close info Shutterstock zoom_in Pojmenování svítku souvisí s jeho podobou, protože se stáčí do roliček stejně jako třeba palačinky.

Svítek může mít mnoho podob

Vzhledem k tomu že se bavíme o svítku do polévky, jedná se o slaný doplněk. Svítky však můžete připravovat i sladké, ale o tom až příště. V tomto případě je lze vyrobit například z brambor, mouky, krupice i z masa. Mnoho zajímavých receptů najdete jistě na internetu.

Proč název svítek?

Pojmenování souvisí s podobou, protože svítek se stáčí do roliček stejně jako třeba palačinky. V některých případech se však může také upéct na pánvi či ve formě a posléze se krájí na trojúhelníky. Stejně tak je možné svítky smažit na lívanečníku.

Vždy jen kvalitní suroviny

Pokud chcete dosáhnout svítků jako od babičky, vždy byste je měli připravovat z co nejkvalitnějších surovin. Využijte tedy plnohodnotné máslo, domácí mléko a stejně tak vajíčka. Na výběru surovin opravdu záleží, ovlivní to nejen výslednou chuť, ale i vzhled. Vyberte si z následujících receptů.

Svítek moučný

Nejprve si ušlehejte tuhý sníh ze 3 vaječných bílků a pak do něj opatrně vmíchejte 3 syrové žloutky, 5 dkg mouky a špetku soli. Pak si vymažte a vysypte formu, do které připravené těsto rozetřete, a to ve výšce zhruba 1 cm. Vložte do předem vyhřáté trouby na 180 stupňů Celsia a pečte do zlatova. Následně nechte trochu vychladnout, ještě zlehka teplé stočte pečené těsto do svítku a pokrájejte. Pak nezbývá než použít do uvařené polévky.

close info Archiv ireceptar.cz zoom_in Vaječný svítek se hodí i do rybí polévky.

Svítek bramborový

Naše babičky připravovaly s oblibou i variantu svítků z brambor. Stačí, když si nastrouháte 6 velkých brambor, přidáte 2 celá syrová vejce, 2 lžíce hladké či polohrubé mouky a špetku soli. Tentokrát můžete svítek upéct na pánvi s předem rozpáleným olejem, kde jej osmažíte z obou stran do zlatova. Po lehkém zchladnutí jej můžete svinout a pokrájet.

