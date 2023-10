Jedni je milují a druzí je doslova nemohou ani cítit. Řeč je o olomouckých tvarůžcích, které nám mohou přinést nejen vítané osvěžení jídelníčku, ale také mnohé zdravotní výhody. Zkoušeli jste z nich někdy uvařit třeba syrnicu, tedy tvarůžkovou polévku? Ne? Tak to je velká škoda! Zkuste to, chutná fantasticky.

Už naši předci dobře znali výhody, které můžeme mít z konzumace olomouckých tvarůžků. Odmyslíme-li si jejich poněkud specifickou vůni (která pro většinu z nás rozhodně není tak nesnesitelná, jak se jejich odpůrci domnívají), chutnají výborně a třeba k pivu se jen těžko najde něco ještě vhodnějšího. A jak že tedy působí “syrečky” na náš organismus? Jedním slovem: blahodárně. Zkuste je tedy konzumovat více, třeba právě jako polévku.

Nepotřebujete skoro nic

Co budeme potřebovat na uvaření vynikající syrnice? Nejde o žádný složitý recept a tak si výčet nutných surovin jistě zapamatujeme i bez zapisování. Kromě jednoho balení olomouckých tvarůžků to bude ještě půl litru mléka a vody, 150 gramů tvrdého tvarohu a kousek másla.

Pak už jen koření, a to hlavně sůl, kmín a případně také petržel či další podle vlastního uvážení a chuti. To je vše, pokud toto všechno máme pohromadě, což nebude problém, můžeme se pustit do vaření. Ani k tomu nebudeme potřebovat žádnou magii.

Zvládne ji i dítě

Jen těžko si můžeme představit snazší recept, než je právě syrnica. Stačí totiž jeho tekuté složky, tedy vodu a mléko, nalít do hrnce, přidat koření a přivést k varu. Než se všechno ohřeje na potřebnou teplotu, budeme mít dost času na pokrájení olomouckých tvarůžků.

Na velikosti výsledných dílků nezáleží, ale zvolíme-li menší kousky, bude polévka přece jen o pár vteřin rychleji hotová.

Bude stačit chvilka

Jakmile se bude voda s mlékem a kořením vařit, nezbývá nic jiného, než přidat nakrájené syrečky a počkat, než se vše společně znovu provaří. Stačí jen pár minut. Nakonec přidáme kousek másla na zjemnění polévky a můžeme podávat.

Takové vaření zvládne i úplný začátečník a navíc není možné dosáhnout jiného než vynikajícího výsledku. Do talíře, na který budeme polévku nandavat, pak na Hané nejprve nastrouhají tvrdý tvaroh a teprve na něj své dílo nalijí.

V tu chvíli již nezbývá nic jiného než popřát dobrou chuť a těšit se nejen na zvláštní kulinářský zážitek, ale také na výhody, které přinese pro naše zdraví.

Chutná a pomáhá

O jakých benefitech pro tělo můžeme v souvislosti s olomouckými tvarůžky hovořit? Není jich málo. Je například o prevenci proti vzniku a rozvoji depresí, které mohou vyústit až v silné záchvaty úzkosti.

Tím hlavním důvodem, proč proti tomuto problému bojovat právě syrečky je obsah L-tryptofanu, který v nich najdeme a který dokáže svým působením zvednout náladu a ulevit od zvýšeného vnímání stresových událostí.

Můžeme jej doplňovat buď pomocí doplňků stravy, nebo dokonce léků na předpis, ale pak je také možné zvolit chutnější a příjemnější variantu pravidelné konzumace tvarůžků.

Syrečky proti zlomeninám

Dalším problémem, s nímž nám mohou tvarůžky pomoci, je případná počínající osteoporóza, nebo-li tak zvané řídnutí kostí. S trochou nadsázky lze tedy konstatovat, že pojídáním syrečků můžeme předejít i závažnějším zlomeninám a to díky poměrně vysokému obsahu vápníku, který v nich najdeme.

Chcete zhubnout? Syrečky pomohou!

A kdyby ani tyto důvody nestačily, pak je tady ještě jeden, který jistě rády uslyší hlavně ženy (ale nejen ony). Olomoucké tvarůžky jsou účinné také při snaze o shození pár přebytečných kilogramů. Můžeme se totiž spolehnout na jejich nízký obsah tuku a naopak vysoký podíl bílkovin, jež pomohou stavět svaly potřebné pro lepší spalování v těle usazených tuků.

Již zmiňovaný vápník pak posílí kosti, jejichž odolnost je nutná při pohybu, bez něhož bychom zhubli jen těžko. Takže pokud ještě nemáte doma olomoucké tvarůžky, je načase vyrazit do obchodu.

