Nejlepší blesková omáčka, která se hodí úplně ke všemu

Honí vás mlsná, a nemůžete přijít na to, co by to mělo být? Zkuste si připravit vynikající jednoduchou sýrovou omáčku z čedaru, která se hodí k masu, bramborám, těstovinám, ale třeba i jako dip k nachos.

Ať už čekáte návštěvu nebo připravujete večeři, tato sýrová omáčka, která je v hned hotová, nadchne známé i rodinu tak, že se po ní jen zapráší. Nepotřebujete k tomu ani žádné speciální ingredience, jen si nezapomeňte v obchodě koupit čedar a ostatní ingredience jistě už máte doma.

Čedar

Tento polotvrdý sýr, který pochází z vesničky Cheddar na jihozápadě Anglie, zvládne okouzlit snad každého gurmána. Na okraji vesnice se nachází spousta jeskyní, kde tyto sýry zrály, neboť jeskyně poskytovala luxusní podmínky v podobě stálé teploty a vlhkosti. Poprvé se o sýru píše roku 1170, ale pravděpodobně se vyrábí ještě mnohem déle. I pověsti o vzniku čedaru jsou různé! Jeden příběh je o selce, která v jeskyni zapomněla mléko, a když se pro něj vrátila, našla místo mléka sýr. Jiná pověst však vypráví o tom, že sýr vůbec z Anglie nepochází a že tam byl dovezen v 15. století.

Za časů války byla výroba čedaru pouze pro vládní účely a řemeslo upadalo. Začátkem nového tisíciletí se k tradici v Cheddaru opět vrátili. Pokud budete mít cestu okolo, určitě výrobnu a jeskyně navštivte, stojí to za to.

Čedar se vyrábí z pasterizovaného, ale i nepasterizovaného kravského mléka, výjimečně z kozího. Ve světě se uchýlili už k modernější výrobě, ale Angličané si stále potrpí na klasiku. Jednou týdně se zaměstnanci firmy, která se výrobou čedaru zabývá, vydají do jeskyně a tam sýry obrací. Sýry zrají od 6 do 18 měsíců.

Chuť se odlišuje podle doby zrání. Čím starší sýr je, tím výraznější a oříškovější chuť má. Čedar se snadno rozpouští, proto se přímo nabízí k zapékání či přípravě omáček.

Ve vesničce Cheddar se obnovila výroba sýru. Zdroj: Profimedia

Ingredience

2 lžíce másla

necelé 2 lžíce polohrubé mouky

300 ml čerstvého mléka

sůl

pepř

200 g čedaru (medium)

Postup přípravy

Připravte si hlubší pánev, rozpalte jí a dejte do ní máslo. Jakmile bude máslo rozpuštěné, což trvá velmi krátkou dobu (pozor na to!), přidejte mouku a metličkou vytvořte jíšku. Do připravené jíšky po malých dávkách a za stálého míchaní vlijte mléko. Dokonale vymíchejte, ať v omáčce nejsou hrudky. Přidejte špetku soli a pepře, opět dobře promíchejte a vhoďte do směsi čedar, který jste předem nakrájeli na menší kostičky. Míchejte, dokud se sýr nerozpustí. Hotovo, teď můžete naplno potěšit své chuťové buňky.

