Fantastická jednoduchá sýrová omáčka: K masu i na těstoviny. Zamilujete si ji!

Pokud jste se celé vánoční svátky přejídali a vstup do nového roku byl pro vás náročný, pak pro vás máme něco z lehčího soudku. Připravte si snadné těstoviny se sýrovou omáčkou, které ocení všichni jako vítanou změnu po všech těch řízkách, salátech, cukroví a chlebíčcích.

Kdo by neměl rád těstoviny! Navíc, když jsme v posledních týdnech holdovali především těžké české kuchyni. Nyní je ten správný čas na změnu. Udělejte rodině k obědu snadné a rychlé těstoviny se sýrovou omáčkou.

Co vlastně víme o těstovinách, kromě toho, že se staly nedílnou součástí italské kuchyně? Italové vytvořili celou řadu nejrůznějších druhů těstovin, které se rozšířily po celém světě. Přesto však těstoviny z Itálie nepocházejí.

Někdo říká, že se potraviny podobné těstovinám objevovaly už před naším letopočtem. Byly ale upravovány smažením nebo pečením. V Číně se následně připravovaly z rýže a ve Středomoří z pšenice. Do Itálie je prý přivezli Arabové v 9. století, a to z Afriky. Dnešní podoba těstovin se pak v Itálii rozšířila ve 13. století.

Ne každý sýr je do omáčky vhodný Zdroj: Valentyn Volkov / Shutterstock.com

Sýr nikdy nerozpouštějte v mléce

Při přípravě sýrové omáčky si dejte pozor, abyste sýr nerozpouštěli v mléce, nikdy se totiž nerozpustí do hladka a zůstane po něm hromada sraženin. Stejně to dopadne i v případě, když nastrouhaný sýr hodíte na uvařené těstoviny, promícháte a budete se snažit vyrobit omáčku. Sýr se sice rozpustí, ale nalepí se na těstoviny a jídlo bude opět nevzhledné. Vše bude mastné a na krémovost můžete zapomenout.

Ideálním základem sýrové omáčky je totiž bešamel. Ten dokáže skvěle rozpustit sýr, aniž by došlo ke sražení a hrudkování. Bešamel se připravuje z jíšky, kterou zalijeme mlékem a povaříme, než zhoustne do požadovaného stavu.

Nastrouhaný sýr následně přidávejte do horkého bešamelu postupně a neustále míchejte. Myslete na to, že každý sýr se rozpouští jinak. Čím mladší sýr, tím obsahuje více vody, čím starší, tím bude tvrdší, drobivější a chuťově výraznější.

Pak existují ještě sýry plísňového typu, jako je například niva, která je extra výrazná a pikantní. Dobře se ale hodí právě pro přípravu sýrových omáček, stejně jako eidam a další mladé sýry.

Bešamelová omáčka je základ. Zdroj: RESTOCK images/Shutterstock.com

Sýrová omáčka z bešamelu

Pojďte si s námi připravit skvělou sýrovou omáčku z bešamelu, která je velmi snadná na přípravu. Budete potřebovat 40 g másla, 30 g hladké mouky, 0,5 l mléka, sůl, 1 žloutek a 200 g eidamu.

Máslo rozpustíme a osmahneme v něm mouku do husté jíšky. Jíšku rozředíme mlékem, osolíme a mícháme, dokud nezačne vřít. Zeslabíme plamen a do omáčky postupně vmícháváme jemně nastrouhaný sýr. Důkladně promícháváme, dokud se všechen sýr nerozpustí. Od doby varu vaříme jen 10 minut, potom sporák vypneme. Než omáčka zchladne, rozmícháme do ní 1 žloutek. Sýrová bešamelová omáčka se hodí k přípravě lasagní, zapečeného květáku s bramborami, ale i do směsi žampiónů a šunky atd.

Na přípravu těstovin se sýrovou omáčkou se podívejte ve videu:

Zdroj: www.radiozurnal.cz, www.kucharkaprodceru.cz, www.sikovnykuchar.cz