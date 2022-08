Sýrová roláda na 7 způsobů: Socialistické klasiky nic nepřekoná

Kdo by nepamatoval sýrovou roládu, která za socialismu zdobila pulty kdejakých lahůdek. Dodnes ji však lidé milují a ke sváteční příležitosti se připravuje v kdejaké rodině. Nechte se inspirovat těmi nejlahodnějšími tipy na sýrové rolády!

Chystáte oslavu a chcete připravit něco chutného, tradičního a oblíbeného? Pak zvolte sýrovou roládu. Nejenže není příliš pracná, ale je pěkná na pohled a osvěží i v horkých letních dnech. Nezapomeňte ji ale dobře vychladit a neskladovat dlouho, aby se nezkazila. Nejlépe chutná čerstvá.

Sýrové rolády jsou českou specialitou, která se připravuje v mnoha variantách. Nejoblíbenější jsou masové, vegetariánské, rybí, ale když použijete sýr bez mléka, pochutnat si můžete i na veganské. Velkou výhodou je variabilita, můžete použít celou řadu sýrů či nátěrek.

Do rolády použijte kombinaci sýru a oliv Zdroj: Profimedia

Sýrová roláda neobsahuje žádné pečivo

Sýrová roláda je skvělá pro ty, co nemohou nebo nejí pečivo, žádné totiž neobsahuje. Základem je tučnější sýr, který se po zahřátí táhne. Obvyklý je eidam, ale můžete použít i goudu, ementál nebo barevný chedar. Pokud jste milovníci sýrů, nakombinujte různé druhy.

Na roládu můžete kombinovat různé druhy sýrů. Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Následně si připravte pečicí papír, dejte ho na plech a na něj naskládejte sýry. Plech vložte do trouby vyhřáté na 180 °C na tři minuty. Sýr by se měl slít dohromady. Rozehřátý sýr rozválejte navlhčeným válečkem na tenkou placku. Pokud vám to nejde, pomozte si igelitovým sáčkem. Pak už stačí jen naplnit.

Při plnění rolády popusťte uzdu své fantazii. Na sýr můžete naskládat vše, co máte rádi a co chcete vyzkoušet zkombinovat. Klasikou jsou pomazánky z tvarohu, smetany či taveného sýra. Někdo dává ale i pomazánkové máslo nebo paštiku. Na pomazánku se naskládá šunka nebo salám a do středu zelenina. Většina lidí sází na okurku, papriku nebo listový špenát. Skvělé jsou ale i olivy nebo bylinky, které dodají roládě svěžest a vypadají skvěle na řezu.

Čím barevnější ingredience, tím lepší mozaika

Čím více barev, tím krásnější barevná mozaika, až roládu nařežete. Pro inspiraci přinášíme sedm tipů, čím roládu naplnit.

Šunka a tvarohová pomazánka s pažitkou.

Pomazánka z nivy a na ní nasekané vlašské ořechy.

Skvělé je i hroznové víno v kombinaci se smetanovým sýrem.

Kdo má rád pikantnější, ať sáhne po budapešťské pomazánce s kapií či feferonkou.

Česneková pomazánka z taveňáku a salámu.

Losos a pomazánkové máslo a samozřejmě kopr

Tuňák s kukuřicí.

Po naplnění roládu zamotejte, zabalte do potravinářské fólie a dejte roládu do chladničky uležet. Poté, co sýrová roláda ztuhne, nakrájejte ji na plátky a naaranžujte na mísu či talíř.

