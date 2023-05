Sýrová smaženka: Hit bufetů z roku 1962. Za pár korun večeře jak víno

Legendární sýrové smaženky patří k největším lahůdkám, které se zrodily v dobách socialismu. Toto dokonalé rychlé občerstvení nesmělo chybět v žádném lahůdkářství nebo mléčném baru. Pamatujete ještě, jak smaženky chutnaly? Můžete si je připomenout díky původní receptuře z roku 1962.

Dávno předtím, než byly k dostání nejrůznější hamburgery, hotdogy anebo tortilly, vypadal sortiment rychlého občerstvení zcela jinak. Kdo potřeboval k snědku něco dobrého a rychlého, vydával se do bufetů anebo do mléčných barů. V nich byly k dostání hlavně chlebíčky, polévky či lahodné smaženky.

Není smaženka jako smaženka

Když se řekne smaženka, mnozí si vybaví hlavně plátek chleba potřený hořčicí a obložený tenkou vaječnou plackou. Smaženka má ale i jinou podobu. Ta se však v 70. letech z bufetů tak nějak vytratila.

Úplně původně byla totiž smaženka sýrová. Po usmažení připomínala karbanátek a podávala se na plátku veky a zdobila se cibulí a paprikou. Sýrové smaženky byly populární do konce 60. let. Pak byla jejich výroba pomalu a potichu ukončena. Dnes se má za to, že sýrové smaženky z pultů mléčných barů a lahůdkářství vymizely proto, že se jejich výroba kvůli markantně se zvyšující ceně sýra stala finančně náročnou.

Smaženka jako oběd, svačina i večeře

Sýrové smaženky byly opravdu nesmírně oblíbené. Díky tomu, že se připravovaly dle normy, chutnaly všude naprosto stejně. Smaženky byly velmi vydatné, a tak si je mnozí dopřávali k obědu, svačině i večeři. A nechodilo se na ně jen do mléčných barů. Díky jednoduchosti přípravy si je spousta lidí smažila i doma. A přesně to můžete udělat i nyní.

Sýrová smaženka dle normy z roku 1962

Přestože byla výroba sýrové smaženky zrušena z finančních důvodů, dnešní situace umožňuje naprosto každému si smaženku připravit. Na celý recept je potřeba jen několik málo surovin a pár minut času.

Vezměte si struhadlo a najemno na něm nastrouhejte 200 gramů sýru eidam. Dejte sýr do misky a přidejte k němu 125 gramů strouhanky, 2 gramy mletého kmínu a větší špetku soli. Promíchejte, do mísy ještě vyklepněte jedno vajíčko a přilijte 100 ml mléka. Pak všechno společně opravdu dobře promíchejte. Ve výsledku by vám mělo vzniknout pevné těstíčko.

Z těstíčka tvarujte placičky o velikosti plátku veky. V pánvi si rozehřejte dostatečné množství oleje a placičky v něm z obou stran smažte dozlatova. Hotové smaženky nechte krátce okapat na papírovém ubrousku a pak každou placičku položte na plátek čerstvé veky. Nahoře každou smaženku lehce potřete plnotučnou hořčicí a ozdobte ji několika kolečky cibule. A můžete servírovat.

TIP: V některých dobových receptech se do těstíčka na smaženky přidával také prolisovaný česnek, díky kterému smaženky ještě více voní a mají zase trochu jinou chuť. Pokud tedy patříte mezi milovníky česneku, přidejte do těsta 1 prolisovaný stroužek.