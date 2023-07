Sýrové měchuřinky: Zapomenutý recept mojí babičky pro všední den i ve svátek

Ptáte se, co jsou to sýrové měchuřinky? Jde o recept po babičce, který se v rodině paní Kateřiny drží už několik generací. Smažené malé sýry to nejsou, víc se podobají kroketám, jen jsou sýrové. Měchuřinky budete mít za chvilku připravené a můžete si k nim udělat třeba skvělý domácí dip. Omáčka se navíc hodí ke každé smažené dobrotě!

Sýrové měchuřinky paní Kateřiny O recept, který všude najdete jako „sýrové měchuřinky Kateřiny Kroupové", se podělila vnučka ženy, která si tento recept původně zapsala při poslechu rádia. V rodině paní Kateřiny se recept ujal a stal se nejen oblíbenou jednohubkou, ale i obědem. S vařenými bramborami nebo salátem je to báječné jídlo, které si pochvalují děti i dospělí. Domácí mexická omáčka k sýrovým měchuřinkám Aby vás měchuřinky neomrzely, můžete si k nim připravit různé dipy. Kromě kečupu a tatarské omáčky můžete vyzkoušet třeba mexickou omáčku, která je přiměřeně pikantní i sladká. Potěší ale jistě i smetanovo česnekový dip. Co do nich patří? Mexická pikantní omáčka plná zeleniny, proto je oblíbená spíš u dospělých. Připravte si mexický dip do záloby. Během letního grilování se vám bude určitě hodit. Pokrájejte 200 g namočených sušených nebo nakládaných rajčat, 1 malou šalotku, 1 stroužek česneku, 1 kapii, 1 pálivou papričku a povařte v 50 ml vývaru spolu se dvěma lžícemi rajčatového protlaku. Nechejte probublávat zhruba 20 minut, odstavte ze sporáku, aby mohla směs vychladnout, osolte a opepřete. Úplně na závěr přidejte trošku cukru podle sladkosti rajčat i protlaku. Domácí omáčky neboli dipy jsou skvělé ke smaženým i grilovaným jídlům. Jemnější smetanový dip s česnekem Docela jednoduchý je dip s česnekem a zakysanou smetanou. Je velmi variabilní a lze do něj přidat i čerstvé bylinky. Do 150 ml zakysané smetany přidejte prolisované 3 stroužky česneku, sůl a trošku limetkové šťávy. Pokud vám nevadí případná zelená barva dipu, rozmělněte čerstvé bylinky v hmoždíři nebo nechejte najemno posekat v sekáčku. Čím budou jemnější, tím bude jejich chuť v omáčce výraznější. Nebojte se kombinovat více druhů zelených bylin, ale radši po menších dávkách. Výrazné aroma může být pro některé strávníky až příliš agresivní. Česnek pečený na olivovém oleji patří k oblíbeným pochoutkám. Abyste se zbavili i štiplavého česneku, můžete jej grilovat nebo upéct. Stačí rozříznout celou paličku ostrým nožem a řezem namočit do soli. Takto česnek upečte zabalený v alobalu. Po vychladnutí měkký česnek jemně vymáčknete ze slupek prsty a můžete rovnou použít do omáčky. Pečený česnek je chutný i voňavý, ale rozhodně ne pikantní.