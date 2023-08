Líný sýrový koláč. Nejlepší recept na rychlou večeři z plechu. Je to delikatesa

Je lahodný a nezabere příliš času na přípravu. Za to se rozplývá v ústech a pro milovníky sýra je geniální rychlou večeří. Upečte si sýrový koláč a potěšte své chuťové buňky.

Sýry jsou obecně delikatesa. Navíc jsou zdrojem vápníku i bílkovin a pokrmy bez nich nechutnají zdaleka tak dobře jako s nimi. Pokud patříte k milovníkům sýrů, rozhodně byste měli vyzkoušet lahodný sýrový koláč na plech. Je jednoduchý, rychlý a chuťově nepřekonatelný.

Zkuste filo!

Hojně využívané je u nás listové těsto, které se pro přípravu sýrového koláče také hodí. Zkuste ale pro jednou máslové listové těsto vyměnit za filo, což jsou ultratenké plátky, které dodají pokrmu lahodnou chuť a křupavost.

Jak na trochu netradiční koláč, se podívejte na videu:

Práce s filo těstem je velmi jednoduchá a můžete do něj zabalit prakticky jakoukoliv náplň. Pokud se vám však nechce běžet do obchodu a ultra tenké těsto shánět, zkuste koláč líný koláč na plech, na který budete potřebovat pár základních ingrediencí.

Máslové těsto

Spodní vrstvu koláře tvoří lahodné máslové těsto. Ve větší míse smíchejte 140 gramů polohrubé mouky, lžičku prášku do pečiva a špetku muškátového oříšku. V kastrůlku si nechte rozpustit 170 gramů másla, jakmile je tekuté, stáhněte z plotny a nalijte do něj 125 mililitrů mléka. Promíchejte. Až bude máslová směs chladná, rozklepněte do ní dvě vejce a metličkou řádně prošlehejte.

Řecký jogurt ve vedlejší roli

Nakonec k tekuté směsi přidejte 200 gramů pravého řeckého jogurtu a znovu prošlehejte v kompaktní hmotu. Do ruky si vezměte mixér a k tekuté směsi přisypávejte ochucenou mouku. Vždy zapracujte do tekutého základu a přisypte další, dokud nebudete mít kompaktní těsto bez hrudek.

Řecký jogurt těsto krásně zvláční. Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Sýr v hlavní roli

Nyní nastrouhejte sýr. Potřeba jej bude 200 gramů a je jen na vás, jaký druh zvolíte. Jediné kritérium, které musí splňovat, je jeho rozpustnost. Při vyšší teplotě by se měl dobře rozpouštět, aby dodal koláči nejen lahodnou chuť, ale i strukturu. Vhodný je madeland, gouda, ale také čedar, nebo italský sýr provolone. Nastrouhaný sýr pomocí šlehače zapracujte do těsta a čeká vás poslední krok. Rozdrobte do připraveného těsta balení sýru feta. Nedrobte jej na příliš malé kousky, v koláči jsou větší kusy fety mnohem lepší. Pokud vám vadí ovčí a kozí aroma, které feta má, klidně ji vyměňte za balkánský sýr, nic se nestane.

Vybírejte sýr, který dobře taje.Struktura a chuť koláče pak bude skvostná. Zdroj: Shutterstock

Poslední krok

Teď už jsem zbývá těsto vylít na plech vyložený pečícím papírem a rovnoměrně rozetřít. Troubu předehřejte na 180 stupňů Celsia a pečte zhruba 45 minut, dokud vršek koláče nezačne nádherně zlátnout. Podávat koláč můžete teplý, ovšem báječně chutná i studený.

