Milujete tatarák? Udělejte změnu a vyzkoušejte tentokrát originální recept, který je ze špekáčků.

Hledáte nenáročný a chutný recept na tatarák? Zkuste variantu ze špekáčků podle populárního kuchaře Ládi Hrušky. Oblíbenou pochoutku budete mít hotovou během pár minut a zaručeně s ní doma sklidíte náležitý úspěch.

Jak připravit tvarůžkový tatarák? Podívejte se na toto YouTube video na kanálu Ostravsky gastrošef (Heřman Gazda):

Zdroj: Youtube

Základem jsou kvalitní špekáčky

Vždy dbejte při nákupu na výběr kvalitních špekáčků, ovlivní to výslednou chuť pokrmu. Neměly by obsahovat náhražky a měly by mít vysoký obsah masa, nejlépe 70 %. Stejně tak 20 % špeku a z 10 % vody. Uzenina by měla obsahovat i jistý podíl sádla a základní koření. Nejlépe vždy nakupujte u ověřeného řezníka, nebo přímo u farmářů.

Vždy dbejte při nákupu na výběr kvalitních špekáčků, ovlivní to výslednou chuť pokrmu.

Tatarák ze špekáčků

Výhodou tohoto receptu je nejen rychlost přípravy, ale je oproti masovému tataráku i mnohem levnější. Stačí rozmixovat špekáčky a přidat pár ingrediencí, mezitím opéct topinky a během chvilky podávat pokrm na stůl. Protože není tento tatarák ze syrového masa, ani syrového vajíčka, předejdete i možným zdravotním rizikům.

Recept

Nejprve 3 špekáčky zbavte slupek a oloupejte je. Následně je rozemelte v mlýnku na maso, ale můžete použít i struhadlo a nastrouhat je najemno. K tomuto základu postupně přidejte 3 lžičky kečupu, 1 lžíci hořčice, ½ lžičky pepře, 2 lžičky worcestrové omáčky a 2 lžičky sladké papriky.

Pokud chcete, aby byl falešný tatarák pálivý, můžete dodat trochu sušené nebo čerstvé feferonky. Nakonec přidejte najemno posekanou cibuli, případně utřený česnek a veškeré ingredience řádně promíchejte.

Pokud chcete, aby byl falešný tatarák pálivý, můžete dodat trochu sušené nebo čerstvé feferonky.

Můžete servírovat

Ochucený tatarák můžete podávat nejen s topinkami, ale i s opečenou bagetou nebo tousty.

