Tvarůžkový tatarák pro opravdické chlapy: Fantastický je na křupavé topinky

Máte-li rádi tvarůžky, neváhejte. Vyzkoušejte jednoduchý recept, který je vynikající s topinkami i jiným pečivem a je jen na vás, jak jej dochutíte. Jde totiž o tatarák a jak je známo, kombinace koření a dalších pouchutin je variabilní.

Tvarůžky čili syrečky

Chutnají vám tvarůžky? Oblíbený typ sýra najdete v obchodech ve formě klasického kolečka, ale také jako věnečky nebo tyčinky. Je to z toho důvodu, že zrající sýr může být ve svém středu ještě tvarohovitý, zatímco jeho strany už jsou zralé dost. Nicméně volba je jen na vás, stejně tak jako čas, kdy se rozhodnete syrečky spořádat. Několik dnů zaležené v pokojové teplotě jsou ještě chutnější, než když je přinesete přímo z obchodu.

Olomoucký tvarůžek má i tvar věnečku.

Tvarůžky jsou sýrem s minimálním obsahem tuku. Obyčejně do 1%, a proto jsou považované také za dietní. Nicméně ani se syrečky se to nesmí přehánět, jsou totiž bohaté na sodík, který je také třeba regulovat. Nedá se proto jednoznačně říct, že by šlo o zdravý sýr. Ostatně jak tvrdí výživový specialista Petr Havlíček, všechny sýry jsou zdravé, sledovat musíme jen množství, které zkonzumujeme.

Tvarůžky není třeba nijak upravovat. Stačí troška cibulky a dobré pečivo.

Tvarůžkový tatarák

Tvarůžky samozřejmě můžete jíst jen tak, respektive k pečivu s máslem a třeba jarní cibulkou nebo pažitkou, ale také je můžete použít do vaření. Lze je nakládat, udělat z nich pivní pomazánku nebo třeba tatarák.

Tatarák není jen ten ze syrového hovězího masa, falešný bramborový nebo z lososa. Vynikající tatarák, tedy směs s množstvím koření a přísad si můžete připravit i z tvarůžků.

Syrečky jsou lepší vyzrálé

Syrečkový tatarák bude mazlavější a kompaktnější, pokud necháte sýr trošku odpočinout a dozrát doma pod poklopem v pokojové teplotě. Nenechávejte zrající sýry odkryté, i když jsou v obalu. Především během teplých měsíců si váš zrajcící sýr vyhlédnou mouchy a nakladou do něj vajíčka.

Tatarák můžete také pozměnit či dopnit dalšími druhy sýrů. Romadur nebo hermelín se také hodí, jen záleží na vás, jak pikantní nebo naopak jemný a delikátních chcete tatarák mít.