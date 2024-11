Zima je ideálním obdobím pro vůni jablka a skořice. Co jiného bychom si tedy měli upéct než klasický štrúdl. Určitě umíte ten nejlepší na světě, ale možná není vyloučeno, že by se dal ještě trochu vylepšit. Rada od zkušeného se tedy vždy hodí, zvlášť když jde o vyhlášeného cukráře Josefa Maršálka.

Štrúdl se v našich končinách objevil na přelomu sedmnáctého a osmnáctého století, ale až doba vlády Marie Terezie jej dovedla téměř do současné podoby. Co víc bychom mohli chtít? Těsto, které se téměř rozpadá, lahodná náplň z jablek, rozinek, někdy také oříšků a dalších ingrediencí, dovedená do dokonalosti skořicí a cukrem - to je zkrátka pohádka. Vždyť proto se také začal objevovat i na panovnických stolech.

My si dnes štrúdl připravujeme běžně jako poměrně nenáročný, ale vynikající zákusek třeba po nedělním obědě. Díky receptu a radám Josefa Maršálka ale může být ten příští ještě mnohem lepší. Vyzkoušíte ho také?

Co budeme potřebovat?

Na štrúdl podle známého kuchaře, o jehož odbornosti jistě nikdo nepochybuje, budeme potřebovat 300 gramů hladké mouky, 60 gramů másla, 150 ml vlažné vody a špetku soli. To jsou všechny suroviny na těsto, vše další pak stvoří náplň, jakou můžete ochutnat jen v těch nejlepších hotelech a cukrárnách. Použijte na ni 5 jablek, 100 gramů sušených brusinek, 100 gramů mletých vlašských ořechů, citronovou kůru, mletou skořici, 100 gramů másla a 40 gramů cukru.

close info Gajus / Shutterstock zoom_in Těsto na tažený štrúdl musí být tenoučké až průsvitné.

Jeden fígl na správné těsto...

Z mouky, soli, másla a vody nejprve vypracujte hladké těsto. Josef Maršálek postupuje tak, že nejprve vytvoří drobenku ze všech surovin kromě vody, kterou přidá až na konec a teprve tak se vše spojí do dokonalé konzistence, která nelepí, ale je vláčná a poddajná. To je velmi důležité pro další práci. Takto zpracované těsto bude nyní třeba nechat alespoň půl hodiny na chladném místě, ideálně v lednici.

Nestrouhat - krájet!

Zatímco většina lidí připravuje štrúdl z nastrouhaných jablek, známý cukrář radí ovoce nakrájet na tenké plátky, smíchat s brusinkami a s kůrou z jednoho citronu. K tomu všemu přidává na drobno nakrájené nebo nasekané vlašské ořechy. Náplň je připravená, a nyní je možné přikročit k nejsložitější části přípravy. Půjde o vyválení a vytažení těsta.

Trocha šikovnosti se hodí

Těsto, které si půl hodiny odpočinulo v sáčku v lednici, musíme nejprve vyválet, ale to ještě nebude stačit. Pak přijde na řadu vytahování rukama až do té míry, kdy bude těsto doslova průsvitné. Povede-li se vám to hned napoprvé bez děr, které mohou snadno vzniknout, je to znak vaší šikovnosti a kvalitně připraveného těsta. Pokud se to nepovede - nezoufejte, učení cukráři z nebe nepadají a příště to bude zase o trochu lepší.

Naplnit a upéct - není to tak složité

Nyní již nezbývá nic jiného než těsto potřít rozpuštěným máslem a poklást náplní. Jakmile bude vše na svém místě, přehněte nejprve okraj na kratší straně tak, aby překrýval začátek náplně. Pak štrúdl po delší straně zarolujte tak, aby se z něj nemohla vysypat náplň.

Následovat už bude jen opatrná cesta na plech vyložený pečicím papírem a na půl hodiny do trouby, vyhřáté na 180 °C. Věřte, že ještě než se tahle dobrota dopeče, budete moci počítat členy rodiny, kteří se seběhnou v kuchyni. Nezbývá než popřát dobrou chuť!

