Do jarního jídelníčku zařaďte klíčky i první natě spolu s karotkou a novými bramborami nebo chřestem a dopřejte si saláty, které ale zasytí i zahřejí. To kdyby se ještě nečekaně ochladilo.

Salát s pečenými bramborami a rukolou

Už jste zkoušeli máslový vinaigrette?

4 porce, 30 minut

1. Brambory uvařte v osolené vodě doměkka. Hrášek propláchněte, ředkvičky nakrájejte na co nejtenčí plátky, výborně to jde na mandolíně. Vše promíchejte i s rukolou. Do salátu se ale dobře hodí i zelený chřest nebo třeba uvařená čočka.

2. V kastrolku rozpusťte máslo, přidejte jemně nakrájenou jarní cibulku a vmíchejte i ocet, sůl a trochu čerstvě mletého pepře. Salát s ještě teplými bramborami přelijte teplou zálivkou a můžete neprodleně nosit na stůl.

close info Nina Firsova / Shutterstock zoom_in Nové brambory jsou dokonalé ve všech úpravách, a aby vynikly, platí u nich stejně jako chřestu, že méně je více

Salát s čerstvým sýrem a pečenou rebarborou

4 porce, 45 minut

1. Rebarboru nakrájejte na 3 až 4 cm dlouhé kousky a promíchejte ji s medem. Pečte na horním roštu při 220 °C asi 5 až 7 minut. Vyndejte z trouby a nechte na plechu vychladnout.

2. Ořechy opečte nasucho na pánvi, až se rozvoní. Olej prošlehejte s balzamikem, solí a pepřem. Rukole odkrojte tuhé stonky, omyjte a osušte ji.

3. Promíchejte se zálivkou, rozdělte do talířů a podávejte s rebarborou, ořechy a na kousky rozebraným sýrem, klidně kozím. Do salátu můžete přidat i pokrájený fenykl nebo polníček.

close info AS Foodstudio / Shutterstock zoom_in Znáte rebarboru jen na drobenkovém koláči? Zkuste ji v delikátním salátu s čerstvým sýrem a vlašskými ořechy

Chřest se ztraceným vejcem a máslem

2 porce, 30 minut

1. Máslo rozpusťte v kastrolku a nechte na nejnižším stupni přepustit – jemně probublávat, než se úplně odpaří voda. Pak stačí jen sebrat pěnu. Chřest oškrábejte (u zeleného to potřeba není) a zdřevěnělé konce stonků odlomte. Přiveďte k varu osolenou vodu, přidejte cukr, lžíci másla a citronové šťávy a vložte chřest tak, aby hlavičky vyčuhovaly nad hladinu vody (jinak se rozvaří). Lépe to půjde, když chřest svážete do svazku. Bílý chřest se podle tloušťky vaří 5 až 8 minut, zelenému stačí zhruba o 3 minuty méně.

2. Do hrnce se zhruba 10 cm vroucí nesolené vody přidejte lžíci octa a plamen stáhněte na minimum – voda nesmí klokotat, jen něžně bublat. Ve vodě roztočte vír a do jeho středu opatrně rozklepněte vejce – perfektního ztraceného (odborně řečeno pošírovaného) vejce dosáhnete právě absencí soli a neklokotající vodou. Vír a ocet jsou prý méně podstatné – to si ale vyzkoušejte sami. Nechte asi 3 minuty v horké vodě vařit, než bude dokonale hotové. Hotový chřest krátce orestujte v másle – jen aby se v něm pořádně omočil. Přidat můžete i fazolky fava nebo lusky cukrového hrášku. Chřest podávejte přelitý lžící másla a se ztraceným vejcem, chuťově i vzhledově jej skvěle doplní pikantní a krásně vypadající kvítky lichořeřišnice nebo třeba ředkvičkové či hořčičné klíčky.

close info bonchan / Shutterstock zoom_in Jestli ulovíte nějaký svazek chřestu už v dubnu, vychutnejte si ho takhle jednoduše

Bramborový salát s lososem

4 porce, 45 minut

1. Lososa osolte a opepřete a potřete olejem. Urovnejte do pekáče a při 180 °C pečte asi 20 minut. Mezitím uvařte brambory v osolené vodě doměkka. Rozkrojte je podle potřeby na poloviny, nejmenší můžete nechat v celku.

2. Ve velké míse smíchejte jogurt s citronovou šťávou, osolte a opepřete, přidejte trochu jemně nasekané petrželky. Někdo v zálivce ocení i trochu kopru. Přidejte brambory, promíchejte a dejte na talíře. Přidejte maso rozdělené vidličkou na kousky a můžete nosit na stůl.

close info DronG / Shutterstock zoom_in Vydatné lososí maso je chutné a dodá tělu spoustu živin. Podávejte jej tentokrát netradičně s lehkým bramborovým salátem, nové brambory jsou na něj jako stvořené.

Salát s pečenou mrkví a smaženým kozím sýrem

Na jarním stole by neměl chybět kozí sýr.

4 porce, 60 minut

1. Mrkve podélně rozkrojte a smíchejte s trochou oleje a soli. Pokud budete používat i řepu nebo cibuli, udělejte s nimi to samé. Zeleninu pečte v troubě vyhřáté na 200 °C, řepě to trvá asi 50 minut, mrkvi 35, cibuli stačí 20 minut – můžete je i postupně přidávat do stejného plechu.

2. Když je zelenina skoro hotová, kolečka sýra obalte v hladké mouce, vejci a strouhance jako řízky a osmažte dozlatova. Pečenou zeleninu i s výpekem promíchejte s rukolou a ořechy a podávejte se smaženým kozím sýrem.

close info Magdanatka / Shutterstock zoom_in Kozí sýr se skvěle kombinuje s červenou řepou i křehkými jarními saláty nebo sladkou mrkví a zbytky uskladněných jablek

Kuřecí salát s rýžovými nudlemi

Přidejte k nudlím zeleninu a kuřecí maso a skvělé jídlo je na světě. Zda přidáte i asijskou zálivku, je jen na vás.

4 porce, 25 minut

Na zálivku:

po 2 lžících třtinového cukru, rýžového octa, rybí omáčky a horké vody

1 utřený stroužek česneku

chilli paprička

1. Suroviny na omáčku (to pokud chcete pokrm s asijským šmrncem), vložte do zavařovačky, zavíčkujte a pořádně protřepte, až se cukr rozpustí. Pokud orientálním chutím neholdujete, prostě ji vynechte, případně můžete místo omáčky použít pouze lžíci sezamového nebo jiného oleje, aby salát nebyl suchý.

2. Maso nakrájejte na kousky velikosti sousta. Sójovou omáčku (nebo vodu, ale v tom případě ji osolte) rozmíchejte se škrobem a zázvorem a následně promíchejte s masem. Nechte asi 10 minut odležet a následně zprudka orestujte na troše oleje.

3. Mezitím salát, mrkve, kedlubnu a jarní cibulku nakrájejte na velmi tenké nudličky, poměr upravte podle svých preferencí.

4. Nudle podle návodu zalijte vroucí vodou, zalijte a nechte odstát. Scezené nudle smíchejte se zeleninou (ta se tím lehounce spaří a změkne) a masem, podle chuti posypte troškou sezamu. Podávejte s omáčkou nebo bez.

close info Nastasya_Sav / Shutterstock zoom_in Rýžové nudle jsou hotové prakticky hned, ty vlasové dokonce stačí jen zalít vroucí vodou

Zdroj: časopis Receptář